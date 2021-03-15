Столкновение танковых подразделений Великобритании и России в случае вооруженного конфликта закончится поражением Соединенного Королевства, говорится в докладе комитета по вопросам обороны Палаты общин парламента страны.

«Если бы британской армии в ближайшие несколько лет пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, безусловно, оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду, были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», – утверждают авторы доклада.

По их мнению, британская техника в нынешнем состоянии не позволяет вносить эффективный вклад в сдерживание России сухопутными силами НАТО. На модернизацию или замену военного арсенала потребуется минимум четыре года, а обновление парка бронемашин уже сильно запоздало из-за «бюрократических проволочек, неспособности командования принять решение». В то же время, добавляют эксперты, российские вооруженные силы обновились и сумели получить современные технические средства.

«С конца 1980-х годов техническая составляющая армии Великобритании характеризуется все большим устареванием и сокращением числа бронемашин. Если в 1990 году у нас было 1200 основных боевых танков, сегодня осталось 227, и они нуждаются в срочной модернизации», – отмечают авторы доклада. Документ содержит анализ вызовов, с которыми королевство сталкивается сегодня и столкнется в ближайшие 10 лет, рекомендации, касающиеся изменения его роли на международной арене после выхода из состава ЕС, а также предложения по преобразованию британских вооруженных сил.

Вместе с тем, на модернизацию ВС Великобритании в ближайшие годы будет выделено более £80 миллиардов ($110 миллиардов), утверждает The Times. Со следующего года вместо 758 боевых машин пехоты Warrior, поступивших в 1988 году, будут использоваться около 500 боевых бронированных машин Boxer.

Ранее источники газеты в ВС страны говорили о том, что правительство рассматривает возможность полного отказа от танков на фоне «меняющегося характера вооруженных конфликтов и методов их ведения».