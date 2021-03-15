В японской прессе и соцсетях вызвало ажиотаж прозвучавшее 12 марта этого года заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, пообещавшего Токио ответные меры в случае базирования в стране американских ракет средней дальности, пишет портал inoСМИ.

Статья одного из самых популярных в стране изданий «Ёмиури симбун» под заголовком «Российский министр считает размещение американских ракет средней дальности в Японии серьезной угрозой для России и намекает на возможность адекватных ответных действий со стороны РФ» вызвала шквал негативных комментариев.

В «Ёмиури симбун» отметили, что Лавров в своем заявлении предупредил Японию о соответствующих ответных мерах, которые предпримет в этой связи Россия: «Министр иностранных дел России указал на то, что появление таких ракет в Японии Россия будет воспринимать как возникновение серьезной новой угрозы для своих интересов. Такие действия США могут стать одним и факторов серьезного нарушения глобальной и региональной стабильности».

«А разве не должна Россия сначала приостановить наращивание своего собственного военного потенциала? Этим она сама создает угрозы для своих партнеров!», – написал один из пользователей. «Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!», – добавляет другой.

Некоторые японцы даже считают, что их страна должна отказаться от пацифистской внешней политики и начать серьезно вооружаться, в том числе ядерными боеголовками. «Пожалуй, пока такие смелые сигналы в адрес России неуместны. Ведь в настоящее время мы ей проиграем. В конечном счете, нам нужно ядерное оружие!», – написал один из комментаторов.

Другие призвали отомстить Москве за «захватническую» политику в прошлом. «Все заинтересованные японские организации должны создавать материалы (в особенности фильмы и аниме), показывающие захват Россией Маньчжурии, Курил и Сахалина. Эти фильмы нужно показывать русским!», – уверен читатель.

На прошлой неделе известный японский политолог и бывший дипломатАкио Каватао предложил по-новому подойти к старой проблеме Курил, чем вызвал скандал. Для того, чтобы вернуть острова, он считает необходимым подождать, «когда Россия ослабнет» и объявить блокаду архипелага