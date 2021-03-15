В Новой Зеландии вспоминают жертв кровавой атаки на мечети

Вторая годовщина теракта в Крайстчерче. В Новой Зеландии скорбящие почтили память жертв кровавого преступления ультраправого террориста из Австралии, который устроил стрельбу в мечетях «Нур» и «Линвуд». Тогда погиб 51 человек. Убийцу осудили на пожизненное заключение без права на пересмотр приговора #Крайстчерч #теракт #мечеть