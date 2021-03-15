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В Новой Зеландии вспоминают жертв кровавой атаки на мечети
Вторая годовщина теракта в Крайстчерче. В Новой Зеландии скорбящие почтили память жертв кровавого преступления ультраправого террориста из Австралии, который устроил стрельбу в мечетях «Нур» и «Линвуд». Тогда погиб 51 человек. Убийцу осудили на пожизненное заключение без права на пересмотр приговора #Крайстчерч #теракт #мечеть
В Новой Зеландии вспоминают жертв кровавой атаки на мечети / Others
15 марта 2021 г.
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