ПОЛИТИКА
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Полицейские в Мьянме волочат по земле истекающего кровью протестующего
В соцсети попало видео, где полицейские во время разгона протестов в Янгоне тащат по земле раненого. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, это был 17-летний студент медуниверситета. Позже стало известно, что он умер от кровопотери. Всего во время протестов в Мьянме погибли более 130 человек. #протесты #полицейские #разгон
Полицейский в Мьянме волочит по земле истекающего кровью протестующего / Others
15 марта 2021 г.
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