Полицейские в Мьянме волочат по земле истекающего кровью протестующего

В соцсети попало видео, где полицейские во время разгона протестов в Янгоне тащат по земле раненого. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, это был 17-летний студент медуниверситета. Позже стало известно, что он умер от кровопотери. Всего во время протестов в Мьянме погибли более 130 человек. #протесты #полицейские #разгон