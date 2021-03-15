Гражданин Сирии потребовал от Следственного комитета России (СКР) возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», подозреваемых в жестоком убийстве его брата в 2017 году, сообщает правозащитный центр «Мемориал».

По словам мужчины, должно быть возбуждено дело об убийстве с особой жестокостью. Он также просит проверить подозреваемых участников ЧВК «Вагнер» на наличие в их действиях признаков других преступлений, в том числе военных.

К своему заявлению брат убитого сирийца приложил доказательства, указывающие на причастность к преступлению предполагаемых «вагнеровцев». Значительную часть улик предоставила «Новая газета», которая провела собственное расследование инцидента четырехлетней давности.

Отмечается, что это первая попытка сирийцев привлечь к ответственности россиян, подозреваемых в совершении тяжких преступлений в их стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал прессе, что в Кремле видели сообщения журналистов о требовании возбудить уголовное дело, но подчеркнул, что «это - вопрос для Следственного комитета, а не для администрации президента». «Мы видели сообщение СМИ, но нам неизвестно о таком заявлении. Тем более якобы оно было подано достаточно продолжительное время назад», — сказал Песков.

В 2017 году в сети распространилось видео зверских истязаний пленного сирийца: на кадрах видно, как четыре человека (предположительно российские наемники ЧВК «Вагнер») избивают его кувалдой. После жестоких пыток сирийцу отрезали голову, отрубили руки лопатой, облили бензином и сожгли. По информации правозащитников, убитый - житель Сирии Мухаммед Э. Российские СМИ сообщали, что он дезертир из сирийской армии Мохаммед Таха Исмаил аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха аль-Бута.

«Новая газета» неоднократно просила возбудить уголовное дело из-за жестокого убийства и публиковала данные о причастных к этой казни. Издание обращалось в СКР и Генпрокуратуру, но безрезультатно.

Экс-командир разведроты ЧВК «Вагнер» Марат Габидуллин написал мемуары о своем опыте наемника в Сирии, но затем передумал ее публиковать. Книгу «В одну реку дважды» планировало к выпуску издательство «Наемник», но затем отказалось от проекта, сославшись на то, что «автор дал стоп». Габидуллин в интервью утверждал, что ЧВК «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин, действительно причастны к пыткам дезертира в Сирии, и указывал, что приказ о пытках и казни отдал сам «Вагнер» (командир ЧВК Дмитрий Уткин) – с целью устрашения других потенциальных дезертиров.

Российские власти, со своей стороны, отрицают существование ЧВК «Вагнер» и ее участие в сирийской войне и ливийском конфликте. Наемничество в РФ запрещено на законодательном уровне. Статья 359 Уголовного кодекса гласит, что «вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового».