Двадцатилетний диджей из казахстанского города Аксу Иманбек Зейкенов, выступающий под псевдонимом Imanbek, получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший ремикс», сообщили организаторы в своем Twitter-аккаунте.

Зейкенов завоевал престижную статуэтку за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN.

Юноша не получал музыкального образования, на данный момент он учится в железнодорожном колледже в Павлодаре. Его ремикс набрал в YouTube почти 235 миллионов просмотров и вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100. В мае 2020 года композиция возглавила британский хит-парад, а музыкальный поисковый сервис Shazam включил ее в Топ-10.

После ошеломительного успеха Зейкенова с ним заключила контракт российская звукозаписывающая компания Effective Records.

Зейкенов до недавнего времени работал на железной дороге и получал 147 тысяч тенге (порядка 350 долларов). Но увлечением всей жизни всегда для него была музыка.

Лучшим альбомом года на церемонии «Грэмми» был признан Folklore певицы Тэйлор Свифт. Запись года – Everything I Wanted Билли Айлиш. Она также получила награду за саундтрек к последнему фильму о Джеймсе Бонде No Time to Die. Песней года стала I can’t breathe исполнительницы H.E.R., посвященная погибшему в результате полицейского насилия афроамериканцу Джорджу Флойду.

Певица Бейонсе завоевала целых четыре награды – в номинациях «Лучшее R&B-исполнение (за Black Parade), «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-композиция» (за Savage) и «Лучшее музыкальное видео» (за Brown Skin Girl). Бейонсе стала рекордсменкой среди женщин по числу «Грэмми», на ее счету теперь 28 наград.

«Грэмми», вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусств и науки звукозаписи, считается одной из самых престижных наград в сфере музыки.