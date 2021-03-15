Турция возглавляет список стран по объемам гуманитарной помощи сирийскому народу, находится на передовой борьбы с терроризмом и вносит активный вклад в политическое урегулирование сирийского конфликта. Об этом говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованной Bloomberg и приуроченной к 10-й годовщине сирийского конфликта.

Турецкий лидер привлек внимание к предвыборным обещаниям президента США Джо Байдена. «Администрация Байдена должна выполнить обещания и тесно сотрудничать с Турцией в вопросе прекращения трагедии и защиты демократии в Сирии», – говорится в статье.

Глава государства напомнил, что весной 2020 года турецкая армия перешла к решительным действиям по недопущению нового наступления на «последний оплот» оппозиции – Идлибскую зону деэскалации, а также атак против мирного населения северо-запада Сирии. Это позволило защитить миллионы жизней, подчеркивает президент Турции.

Эрдоган отмечает, что ряд стран, приветствовавших ранее позицию Турции по сирийскому конфликту, за последнее время «забыли» о гуманитарном кризисе в Сирии, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Тема конфликта в Сирии отошла на второй план, дожидаясь очередного «всплеска проявления совести» Запада. Сегодня, когда демократия, свобода и права человека вновь превращаются в «модные темы», реакция на сирийский конфликт во многом определит, сколь искренними являются страны Запада. Уверен, что восстановление мира и стабильности в Сирии и искренняя поддержка усилий Турции Западом – два взаимосвязанных вопроса», – констатирует турецкий лидер.

Эрдоган подчеркивает, что за последние 10 лет сотни тысяч людей в Сирии были убиты лишь за то, что отстаивали права и свободы в сфере демократии. «Режим Башара Асада и его сторонники пытаются уничтожить любые упоминания о законных требованиях народа, что привело к страшным последствиям, таким как всплеск терроризма и поток нелегальной миграции. Многие страны под различными предлогами вмешались в сирийский конфликт, однако их действия нисколько не приблизили конец трагедии. Как результат, одна из важных стран региона [Сирия] превратилась в зону нескончаемых преступлений. Могу с гордостью констатировать, что позиция Анкары по Сирии остается неизменной с первого дня конфликта. Турецкий народ выступает за формирование в Сирии политической системы, доступ к которой будут иметь все слои общества. Подобная система станет залогом мира и стабильности в этой стране», – отмечает в публикации президент.

Турция отвергает любые планы, игнорирующие справедливые требования сирийского народа. Подобные инициативы лишь усугубят сирийский кризис, уверен Эрдоган.

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что мирное и долгосрочное урегулирование конфликта в Сирии возможно лишь при уважении к территориальной целостности и политическому единству.

Глава государства также привлек внимание к тому факту, что Турция стала первой страной, задействовавшей вооруженные силы против террористов в Сирии. «В зачищенных от террористов сирийских районах были созданы «зоны безопасности», что стало надеждой для сирийцев. К сожалению, отряды умеренной сирийской оппозиции, внесшие вклад в успех антитеррористических операций Турции, столкнулись с кампанией очернения. «Зоны безопасности», созданные турецкой армией в сотрудничестве с силами умеренной оппозиции, доказывают приверженность Турции к будущему своего соседа [Сирии]», – подчеркнул Эрдоган.

«Зоны безопасности» в Сирии превратились в «острова мира и стабильности» – самодостаточные экосистемы, где при поддержке Турции реализованы инфраструктурные проекты по восстановлению школ и больниц, водо- и электроснабжения», – говорится в сообщении.

Турецкий лидер также обращает внимание на вклад Турции в обеспечение жильем вынужденных переселенцев в Сирии, что соответствует плану СБ ООН от 2019 года. «Шаги Турции позволили уберечь страны Европы от наплыва беженцев и волны терроризма. Анкара обеспечила заслон безопасности юго-восточному флангу НАТО», – указывает он в статье.

Эрдоган отмечает, что на сегодняшний день перед странами Запада есть три выбора: «Первый путь – игнорирование трагедии в Сирии, что приведет к росту жертв. Подобный шаг не только ударит по нравственным критериям западных стран, но и приведет в новой волне беженцев и угрозе терроризма. Это также опасно для политической стабильности в Европе. Второй путь – поддержка всех военных, экономических и дипломатических усилий по долгосрочному миру в Сирии. На сегодня нет никаких предпосылок, которые могли бы подтвердить наличие подобной воли у политиков Запада. И, наконец, третий путь – поддержка усилий Турции со стороны Запада. Это позволит с минимальными затратами добиться максимального эффекта», - говорится в статье.

Глава государства убежден в том, что страны Запада должны в первую очередь определиться с позицией по террористам ОНС [сирийское крыло РПК], угрожающим «зонам безопасности» и сотрудничающим с кровавым режимом Башара Асада. Вместо этого Запад должен поддержать умеренную оппозицию.

«Если Запад не разделит нагрузку сирийского конфликта на Турцию, неизбежно сформируется новая волна миграционного кризиса. Запад должен инвестировать средства в зоны безопасности в Сирии и открыто поддержать этот «проект мира». Мы должны показать миру наличие реальной демократической и процветающей альтернативы для Сирии», – резюмировал Эрдоган.