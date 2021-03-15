В ночь с 18 на 19 февраля американское космическое агентство НАСА посадило на Марс ровер «Персеверанс». Аппарат пролетел около 300 миллионов миль (472 млн км) с тех пор, как более шести месяцев назад покинул Землю. В атмосферу Красной планеты ровер влетел на скорости 19 тыс. км/ч. Посадка на Марс сложна из-за условий его атмосферы: одновременно она требует теплозащиты и не допускает аэродинамического торможения. В связи с этим американские роверы приземляются с мощными тормозными двигателями. Сложность еще заключается в том, что из-за большого расстояния специалисты сталкиваются с задержкой сигнала. Из-за этого посадка космического аппарата может быть выполнена только в автоматическом режиме. Сотрудники НАСА в этот момент испытывали «7 минут ужаса», когда понимали, что посадка уже началась, а проконтролировать ничего не получится.

Но аппарат под названием «Персеверанс» успешно приземлился и заодно успел сделать фото с Марса.

В НАСА говорят, что эта посадка – один из поворотных моментов для США и в целом для освоения космоса.

Главная цель «Персеверанс» в этой миссии – выяснить, есть ли сейчас жизнь на Марсе и была ли когда-либо вообще. Для этого аппарату предстоит выполнить большой объем работы, в числе которых поиск воды и биосигнатур, то есть признаков, которые могли бы подтвердить, что на планете были живые микроорганизмы. Эти исследования в основном будут вестись в горной местности. Ученые также хотят узнать, какими были климатические условия на планете в прошлом и как менялась марсианская кора. Но для всех этих нелегких задач нужно доставить марсианский грунт на Землю, и ученые уже знают, как это сделать. «Персеверанс» оставит капсулы с пробой грунта на поверхности планеты. Позже их заберет аппарат, который запустит породу на борт орбитального корабля. Оттуда образцы привезут уже на Землю.

«Мы отправимся к кратеру Езеро, который 3 млрд лет назад был озером. В него впадала река. Сегодня там нет живой воды, кратер сух, но дельта при впадении реки в озеро отчетливо видна. По нашему мнению, здесь находилось основное средоточие жизни на древнем Марсе», – привел«Коммерсант» слова директора НАСА Джима Брайденстайна.

Нынешний полет на Красную планету состоялся в рамках американской программы «Марс-2020». Ожидается, что стоимость миссии составит около 2,1 млрд долларов. В NASA надеются, что исследования помогут лучше подготовиться к дальнейшим полетам на Марс и на Луну.

«Арабская надежда» на Марсе

В феврале 2021 на Красную планету отправился не только американский аппарат. Свои миссии провели также Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Все марсоходы стартовали примерно в одно и то же время, и это не простое совпадение. Раз в полтора-два года планеты Солнечной системы выстраиваются так, что путешествие с Земли до Марса сокращается на два месяца. И это дает возможности сэкономить не только время, но и топливо для космических аппаратов.

Эмиратский марсоход под названием «Надежда» вышел на орбиту Марса за несколько дней до американского «Персеверанса». Аппарат преодолел почти 500 млн км. Сейчас ОАЭ – пятая страна в истории, достигшая Красной планеты.

Запустили арабскую «Надежду» в конце июля 2020 с территории японского космического центра с помощью японской ракеты-носителя.

В отличие от американского миссии, у аппарата ОАЭ нет задачи садиться на поверхность Марса. Он будет наблюдать за атмосферой Красной планеты с орбиты. Цель – создать первую полную картину климата. Приборы «Надежды» будут изучать циркуляцию вертикальных воздушных потоков, поведение пыли в слоях атмосферы и роль кислорода и водорода в исчезновении марсианской атмосферы под влиянием воздействия Солнца. Эти исследования должны помочь выяснить причины полного исчезновения воды, которая, по мнению ученых, была на Марсе в прошлом.

«Благодаря такому выбору мы сможем, например, парить над Олимпом [потухший вулкан, высочайшая гора в Солнечной системе] в разное время марсианских суток. В другом случае, Марс будет вращаться под нами», – пишет BBC со ссылкой на слова научного руководителя проекта «Надежда» Дэвида Брейна.

Китайская программа

Вслед за «арабской надеждой» на марсианскую орбиту вышел и китайский межпланетарный аппарат с марсоходом «Тяньвэнь-1».

Цель китайской экспедиции – найти следы жизни на Марсе, и также изучить возможность потенциальной колонизации этой планеты человеком. Орбитальный аппарат с помощью специальной техники будет изучать атмосферу планеты, двигаясь вокруг нее. А марсоход будет двигаться по поверхности планеты несколько месяцев, фотографировать ее и помогать в составлении карты Марса. Но и это еще не все.

«Посадочный модуль доставит на поверхность Марса вездеход, оснащенный радиолокационной станцией подповерхностного зондирования. Прибор позволяет проникнуть на глубину до 100 метров под поверхностью Марса и исследовать его геологическое строение, а также проводить химический анализ состава почвы и вести поиск биомолекул и биосигнатур», – пишет DW.

Человек на Марсе

Одна из обсуждаемых в научном сообществе тем в этом году – колонизация Марса. Некоторые исследователи говорят, что это невозможно, в то время как другие надеются, что технологии будущего позволят это сделать. И пока дискуссии продолжаются, миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания SpaceX отправит человека на Марс через четыре года. При этом беспилотную миссию Маск намерен отправить на Красную планету в течение двух лет.

Ранее летом прошлого года в SpaceX заявили, что хотят построить в американском штате Техас плавучий космодром. Оттуда, по словам самого Илона Маска, будут запускать сверхтяжелые ракеты для полетов на Марс и на Луну. Сейчас компания SpaceX строит для этого корабль Starship.

В начале 2020 года Илон Маск говорил о еще более амбициозной цели – построить на Марсе к 2050 году город с населением 1 млн человек.

Если все эти планы в итоге сбудутся, то как будут выглядеть марсианские дома для землян? Чем будут питаться их обитатели? Как будут дышать?

И в этом направлении уже ведется работа. НАСА рассматривает проект архитектурной компании AL Space Factory, которая предлагает строить дома из марсианской земли. Они будут напоминать пчелиный улей и будут состоять из внешней оболочки, которая защитит от агрессивных климатических условий планеты, и внутренней отделки.

Согласно проекту, дом будет иметь 4 этажа, и жить в нем смогут четыре человека.

Но перед этим нужно решить еще много задач. Одна из них – чем дышать на Марсе? Планета на 96% состоит из углекислого газа. Ученые сейчас прорабатывают несколько возможных путей решения этой проблемы. Один из них – использование цианобактерий, которые способны превращать углекислый газ в кислород. Еще один возможный способ добычи кислорода – столкновение углекислого газа с золотой фольгой на высокой скорости. Нынешняя экспедиция американского марсохода проверит, может ли такая система работать на Красной планете.