Почти четверть безработных жителей России (23%) полагают, что могут потратить на поиск новой работы меньше недели, прежде чем у них начнутся финансовые трудности. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса службы исследований платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

По мнению 20% опрошенных, их накоплений им хватит на две недели, 15% респондентов считают, что денег им будет достаточно на 1,5 месяца. 11% россиян отметили, что им нужно найти новую работу в течение 3 месяцев, 4% – в течение полугода. Только 3% участников опроса заявили, что потеря работы не вызовет финансовых трудностей.

Авторы исследования выяснили, что большинство участников опроса столкнулись с финансовыми трудностями во время поиска работы. При этом для 39% они оказались серьезными, а 44% заявили, что пока справляются, еще 10% назвали их почти незаметными.

Около 56% россиян, которые не испытали трудностей с деньгами при потере работы, имели сбережения. Еще 36% опрошенных избежать трудностей помогли родственники, 22% россиян при увольнении получили достойную компенсацию, 13% – временно работают на фрилансе.

Помимо этого, почти четверть опрошенных (23%) были вынуждены взять в долг у родителей после увольнения, 16% занимали деньги у родственников или друзей, а 11% прибегали к кредиту в банке. Не приходилось брать деньги в долг 59% респондентам.

Согласно результатам исследования РИА «Новости», проведенного в ноябре прошлого года, в пяти регионах России доля людей, получающих менее 15 тысяч рублей (около 200 долларов) в месяц, превышает 25%. Лидерами по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан (29,1%), Карачаево-Черкесия (27,4%), Чечня (26,6%), Кабардино-Балкария (26,2%) и Северная Осетия (26%).

Наибольший процент людей, ежемесячный доход которых составляет 100 тысяч (порядка 1300 долларов) рублей и более, зафиксирован на Чукотке – 40%. Далее следуют ЯНАО (35%) и Москва (31,6%).

Отмечается, что в целом по России всего 7,9% граждан зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц и более.