ХАМАС в ходе выборов членов политбюро впервые избрало женщину, сообщает пресс-служба движения.

«В состав политбюро движения впервые была избрана сестра», — говорится в сообщении организации.

Опубликованный список новых членов политбюро в секторе Газа состоит из 20 человек. Среди них – Джамила Аль-Шанти, которая ранее занимала пост депутата Палестинского законодательного совета от ХАМАС, и Фатима Шурраб. Таким образом, Аль-Шанти стала первой женщиной, избранной в политбюро. Шурраб получила должность главы «женской комиссии».

На выборах также победили основатели движения, в том числе Махмуд аль-Захар. Кроме того, членства в политическом бюро добился командующий военным крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Марван Исса.

Ранее движение ХАМАС назвало «нарушением международных резолюций» открытие 14 марта посольства Косово в Иерусалиме. «Открытие посольства Косово в Иерусалиме является нарушением международных резолюций и соглашений о правах человека. Шаги некоторых арабских стран по нормализации отношений с оккупационными властями подтолкнули такие государства, как Косово, принять подобные решения», – отметил пресс-секретарь ХАМАС Хазим Касым.

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС называет своей основной целью борьбу против оккупации палестинских территорий, перешедших под контроль Израиля в 1967 году. Движение исламского сопротивления также заявляет, что любые его действия обусловлены самозащитой от военной агрессии Тель-Авива. ХАМАС неоднократно предлагал израильским властям заключить перемирие.