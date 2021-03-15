Американская корпорация Google с июня может ввести подоходный налог в пользу США от доходов YouTube-блогеров из других стран, передает РБК со ссылкой на информацию, размещенную на сайте технической поддержки компании.

В сообщении говорится, что Google намерена облагать налогами доход, полученный блогерами от просмотра контента на территории Соединенных Штатов, в том числе прибыль от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства. Блогеры должны предоставить налоговую информацию рекламному сервису Google AdSense до конца мая, уточняется в сообщении.

Размер налоговой ставки может составлять от 0% до 30% – он зависит в том числе от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Например, между Россией и США такое соглашение есть, поэтому ставка может составлять 0%, отметили в Google.

При этом если пользователь не предоставит необходимую налоговую информацию до указанного срока, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%. Таким образом, налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, который получен за счет просмотра контента зрителей из США.

О введении налогов Google объявила после предложения, с которым выступило Минцифры РФ. Ранее ведомство обязало иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе. Помимо YouTube, нововведение коснется Facebook, Instagram, TikTok и Twitter.

Как пишут «Ведомости», в прошлом году суммарная прибыль российских видеоблогеров составила около 18 миллиардов рублей. В данное время доход от рекламы, заказанной иностранной компанией у блогера, приходит на его личный счет.

В январе стало известно, что в Таджикистане начал действовать налог для иностранных лиц и компаний, оказывающих электронные услуги на территории страны. Согласно поправкам к закону «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс», предусматривающим налогообложение Google, Facebook и ряда других зарубежных компаний, с 16 января 2021 года иностранные лица и компании, оказывающие электронные услуги на территории Таджикистана, должны платить НДС в размере 18% в бюджет страны.

Как отметили в Налоговом комитете республики, такое решение было принято в связи со стремительным развитием информационных технологий и интернет-торговли.