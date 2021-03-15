В Нижегородской области девушке, получившей первую дозу вакцины от коронавируса «Спутник V», отказали во второй дозе из-за отсутствия препарата, сообщил заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Алексей Садомовский.

«Жесть какая-то. Девушка сегодня должна была делать вторую прививку, позвонили, сказали, что нет вакцины, и не знают, когда будет. Как вообще такое может, блин, произойти? И что делать теперь, там окно определенное между вакцинами должно быть. Зато сколько вакцины продали?», — написал Садомовский в своем Twitter-аккаунте.

В беседе с изданием The Insider политик рассказал, что в первый раз девушка привилась от коронавируса в Арзамасе 22 февраля. Вторая процедура вакцинации была запланирована на 15 марта, однако утром ей позвонили и сообщили, что вакцины нет и когда она появится, медики не в курсе.

«Мы позвонили на горячую линию Минздрава, там помочь не смогли и сказали, что делать в другом городе нельзя. А мы готовы были поехать», – отметил Садомовский. Он добавил, что в Минздраве не объяснили, почему невозможно получить вторую дозу вакцины в другом городе.

Согласно последним данным Российского фонда прямых инвестиций, в России две дозы вакцины «Спутник V» получили 3,5 миллиона человек. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что к ноябрю 2021 года в стране от коронавируса может быть вакцинировано 70% населения – после этого, по его словам, пандемия в стране может стать вакциноуправляемой.