Московский договор не теряет значимости спустя век после подписания документа, заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп в минувший понедельник в Анкаре на открытии конференции «Отношения Турции и России в столетнюю годовщину заключения Московского договора от 16 марта 1921 года».

Перед выступлением спикера парламента были показаны архивные кадры подписания документа. По словам Шентопа, они демонстрируют искренность и дружественный настрой представителей двух государств. Он напомнил, что Московский договор стал первым международным соглашением, подписанным Правительством турецкого парламента (Меджлиса), что придает документу особую значимость.

«Этот документ стал свидетельством признания Россией правительства парламента Турции и определения восточных границ нашей страны. Договор был подписан спустя год после налаживания дипотношений. Тем самым две страны продемонстрировали стремление к солидарности и взаимной поддержке», – подчеркнул Шентоп.

По словам председателя парламента, турецко-российские отношения уходят корнями вглубь веков. Начало двусторонним связям было положено в 1492 году письмом о торговых отношениях, направленным царем Иваном III султану Османского государства Баязиду II.

Мустафа Шентоп отметил, что некоторые источники искажают дату утверждения Московского договора Турцией, называя 31 июля 1921 года. По словам спикера турецкого парламента, договор на самом деле был обсужден парламентом 21 июля 1921 года. «Все мы видим, как сотрудничество между нашими государствами сопряжено с положительными последствиями для народов, региона и мира», – подчеркнул Шентоп.

Спикер парламента указал на то, что Московский договор во многом предопределил направление турецко-российских связей в период после Первой мировой войны. Шентоп напомнил, что в 2000-ые годы отношения Анкары и Москвы вышли на новый уровень, открылись новые сферы сотрудничества. «Сегодня президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин поддерживают контакты. Мы полны решимости предпринять необходимые шаги для дальнейшего укрепления сотрудничества», – сказал спикер парламента.

Шентоп отметил, что в отношениях любых стран имеют место периоды спадов и подъемов, и это совершенно естественно. «Главное – искренность намерений, желание решать спорные моменты путем диалога и консультаций. Необходимо извлечь уроки из истории, принять рациональные шаги по построению позитивного будущего на благо наших стран, народов и региона», – подчеркнул спикер парламента.

Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество и диалог между Анкарой и Москвой пойдут на благо двух народов, а также внесут вклад в региональную безопасность и стабильность. По словам Шентопа, Турция и Россия должны быть партнерами, поддерживать конструктивный диалог.

«Лучший способ добиться этого – иметь достижимые цели и искренность. Ни одна страна не может в одиночку пройти путь к благополучному будущему. В этом смысле Турция и Россия находятся на правильном пути», – подчеркнул спикер турецкого парламента.

В свою очередь посол России в Анкаре Алексей Ерхов в своем выступлении напомнил, что многие из статей российско-турецкого соглашения напрямую затрагивают признание Россией суверенитета Турецкой республики, а этот вопрос был тогда ключевым для молодого государства. Дипломат отметил, что в Договоре Советская Россия отказывалась «от всяких денежных или иных обязательств, ранее заключенных между Турцией и царским правительством», был отменен режим капитуляций, провозглашен принцип наибольшего благоприятствования для граждан обеих сторон.

По словам Ерхова, Россия поддержала суверенитет нового государства не только на бумаге: «Хорошо известен вклад Советской России в борьбу народа Турции за независимость. В этой войне против Антанты и ее союзников более половины всех использованных турецкими войсками патронов, каждая четвертая винтовка, каждое четвертое орудие и каждый третий орудийный снаряд были поставлены из Советской России».

По оценкам современных исследователей, указал Ерхов, Россия в общей сложности предоставила национально-освободительному движению Турции помощь в размере порядка 80 млн турецких лир золотом, что немного превышает годовой бюджет Меджлиса в начале 1920-х годов.

Кроме того, как рассказал российский посол, советские специалисты помогли Турции запустить военное производство: под их руководством были созданы две пороховые фабрики. Россия также поставила Турецкой республике оборудование для патронного завода, предоставила финансовую помощь для покупки походных типографий и киноустановок.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что установление двусторонних дружественных отношений стало началом очень плодотворного периода сотрудничества 1920-30-х годов, когда театр, кинематограф, гуманитарные и технические науки в Турции развивались при тесном взаимодействии с советскими учеными, работниками культуры и искусства.

Помимо этого, крупный вклад в развитие авиации в Турции внесли регулярные контакты с советским Обществом содействия авиации. Так, в 1926 году был проведен первый авиаперелет Москва-Анкара, в 1934 году турецкие самолеты принимали участие в параде в Москве, а в 1935 году именно в России проходила стажировку первая турецкая летчица Сабиха Гёкчен.

Ерхов отметил, что дружеские отношения между Россией и Турцией, основа которых была заложена сто лет назад, особенно важны сегодня, ведь именно от них во многом зависит безопасность в регионе, развитие и процветание народов обеих стран.

«Присутствуя на прошлой неделе на церемонии начала работ на третьем энергоблоке АЭС «Аккую» под председательством Президентов наших стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, я думал о Московском договоре – ведь именно тогда наши народы заложили прочную основу для тех отношений дружбы и сотрудничества, которые столь счастливо развиваются сегодня», – заключил российский дипломат.

В обнародованных сегодня заявлении и комментарии министерств иностранных дел России и Турции также подчеркивается значимость договора 1921 года и сохраняющееся обоюдное желание двух стран развивать диалог и углублять сотрудничество.

Ровно сто лет назад, 16 марта 1921 года, Москва и Анкара подписали в Кремле Договор о дружбе и братстве. Согласно условиям соглашения, аннексированные в конце XIX века Российской империей Карс, Ардаган и Сурмалинский уезд с горой Агры были переданы туркам, при этом Турция уступала Советской Грузии Батум. Также Москва обязывалась предоставить турецкому национально-освободительному движению во главе с будущим основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком существенную помощь деньгами и оружием.

Последовавшее в октябре 1921 года заключение идентичного Московскому Карсского договора между Анкарой и закавказскими ССР, которые в 1922 году вошли в состав ЗСФСР, завершило юридическое оформление межгосударственных границ, актуальных и в настоящее время.