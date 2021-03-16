Только 13% россиян намерены соблюдать в этом году православный Великий пост. Это на треть больше, чем в 2020-м (10%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Планируют соблюдать пост в этом году 13% россиян, чаще православные – 17%. Не будут соблюдать Великий пост 64% опрошенных, что на 5 п. п. меньше, чем в прошлом году», – говорится в сообщении центра.

По данным опроса, отказаться от алкоголя во время Великого поста согласны 21% жителей России, от дурных мыслей – 19%, нецензурной лексики – 18%, жирной и животной пищи – 16%, курения – 11%, развлечений – 10%, секса – 7%.

При этом 19% россиян упомянули, что в это время стараются подавать милостыню, 17% - посещают церковные службы, по 12% выбрали варианты «хожу на исповедь» и «причащаюсь», 11% - ежедневно молятся.

Точную дату поста смогли назвать 14% респондентов. «Также 16% знают, что он начинается после Масленицы. Что-то знают о Великом посте, но не смогли назвать точные даты, в которые он соблюдается, 51% опрошенных», – рассказали социологи.

В исследовании ВЦИОМ также утверждается, что в целом православные посты периодически соблюдают порядка 29% опрошенных. Женщины (33%) постятся чаще, чем мужчины (23%). Соблюдение постов в большей степени распространено среди россиян в возрасте 45+ (33-34%).

Кроме того, опрос показал, что православными себя считают 66% респондентов. Для сравнения, в 2017 году этот показатель достигал 75%. Доля неверующих за эти годы выросла с 7 до 14%. Мусульман как было 6% среди респондентов, так и осталось, отмечают социологи.

Великий пост считается самым строгим в православном христианстве. В этом году он начался в понедельник, 15 марта. Православный пост делится на первые шесть недель и Страстную неделю (6 дней перед Пасхой). В этот период верующие христиане не могут употреблять в пищу мясо, молоко и молочные продукты, яйца, животное мясо, сдобы и выпечку.