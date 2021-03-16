В карабахском городе Агдам в период армянской оккупации были не только полностью разрушены многочисленные уникальные памятники культуры, но и осквернены захоронения карабахских ханов и их потомков. С таким заявлением выступила группа карабахских армян (потомков тюрков-христиан) во главе с председателем Гражданской платформы мира между Арменией и Азербайджаном Артуром Агаджановым.

Речь идет, в частности, о могиле поэтессы Хуршид-бану Натаван, которая была дочерью последнего самостоятельного карабахского правителя.

«В полностью разрушенном городе Агдаме было совершено кощунство и трагедия – в период армянской оккупации был разрушен и осквернен комплекс «Имарат», где захоронены карабахские ханы и их потомки. Мало того, что разрушили, разграбили и превратили в свинарник этот уникальный архитектурный комплекс XVIII века, так еще совершили кощунство – вскрыли могилу поэтессы Хуршид-бану Натаван и унесли ее останки. Она была дочерью последнего карабахского хана, известной поэтессой и меценатом», – говорится в обращении.

В организации отметили, что карабахские христиане всегда имели прямое и родственное отношение к карабахским правителям и к мусульманам в целом. «У нас не умещается в голове: как вообще могли допустить такое кощунство. Мы сомневаемся в том, что у тех, кто это сделал, есть хоть капля карабахской крови», – возмущаются участники платформы.

«Ведь Натаван занималась благотворительностью, провела воду в Шушу, эту воду пили армяне. Как можно быть такими неблагодарными? – подчеркивают общественники. –Благотворительность Натаван и ее творческое наследие приносят пользу не только мусульманам, но и армянам. Ведь эта наша общая карабахская история, наши предки никогда не простят подобного варварского отношения к наследию и светлой памяти карабахских ханов и их потомков».

По словам активистов, «если бы нас (карабахских христиан-тюрков) не изгнали из Карабаха армянские националисты, мы бы никогда не допустили такого варварства, кощунства и позора».

Гражданская платформа мира между Арменией и Азербайджаном была создана в октябре 2017 года на базе аналогичной платформы, провозглашенной в декабре 2016 года по итогам международной конференции в Баку.

Инициаторы «Платформы мира» в своем послании к президентам и народам двух стран назвали условиями прочного мира «освобождение оккупированных территорий Азербайджана», возвращение вынужденных переселенцев на прежнее место жительства и предоставление Нагорному Карабаху особого статуса в составе Азербайджана.

Председатель организации Артур Агаджанов еще до ее создания, в 2017 году, заявлял, что «люди гибнут из-за фальшивой истории, разработанной и претворяемой в жизнь армянскими националистами». «Все беды, которые обрушились на наши народы, проистекают именно из этой исторической концепции. Мы должны разоблачить эту фальшивую историю и остановить кровопролитие», –говорил Агаджанов.