«Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», входящая в структуру «Ростех», собирается приобрести внедорожник Mercedes Gelandewagen за 15,9 миллиона рублей, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на тендер, размещенный на сайте госзакупок.

Как отмечает издание, «Аэрокосмическое оборудование» нуждается в люксовом внедорожнике с обивкой салона белой кожей и вставками из японского ясеня. Задние пассажирские сидения, сказано в техзадании, должны быть с тремя программами массажа, подставками для ног, а также с велюровыми ковриками «с окантовкой из кожи».

Одним из обязательных условий также является наличие «ремней безопасности красного цвета G manufaktur» (примерная цена – 43 200 рублей). Кроме того, на машине должен быть установлен тюнинговый комплект AMG Line.

В ответ на запрос «Открытых медиа» представители госкорпорации «Ростех» заявили, что закупку автомобиля отменят.

Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» является производителем бортового оборудования для военной и гражданской авиации, комплексов ПВО и ракетных систем. Предприятие входит в состав холдинга «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) «Ростеха».

Ранее стало известно, что «Ростех» потратит 735,3 миллиона рублей на оплату автотранспортных услуг за два года. Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на информацию на портале госзакупок, контракт предполагает аренду 59 премиум-автомобилей с водителями, среди которых Mercedes-Maybach S 560 4 matic, Меrcedes S 450, Genesis G80 2.0 4WD и другие марки.

В среднем на аренду одного автомобиля и оплату услуг его водителей будет потрачено чуть менее 13 миллионов рублей.