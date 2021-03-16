Министр культуры аннексированного Крыма Арина Новосельская сохранит свою должность после нецензурной брани на открытом правительственном совещании. Она даже не будет наказана за нее, следует из заявления главы полуострова Сергея Аксенова, хотя ранее он просил провести проверку в отношении этого случая.

«Нет, в этой связи [увольнять] точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», – сказал он в интервью РИА «Новости».

Аксенов признался, что и сам иногда может употребить «крепкое словцо» и не видит в использовании обсценной лексики причины для увольнения.

«Если бы она кому-то это говорила... Плохо, что министр культуры такие слова знает, по крайней мере, публично – 100% неприемлемо. Но за случайные вещи, когда техника переключается, не считаю нужным наказывать», – заметил Аксенов.

«Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке – там все бы поняли, что без этого стройка не идет», – добавил он.

Виноватой в инциденте, по его мнению, оказалась техника и те, кто за нее отвечал. «Надо внимательней смотреть за техникой», – решил российский ставленник.

Скандальный инцидент произошел 11 марта во время совещания, которое транслировал в прямом эфире крымский гостелеканал. Недовольство Новосельской вызвала неработающая техника, заставившая ее выразиться нецензурно: «** твою мать, поставили как обезьяне».

«Арина Вадимовна, успокойтесь, – сразу же обратился к ней глава республики. – Вы чего там, вообще, что ли? Это что такое?» «Ради бога, коллеги, извините, пожалуйста», – сказала она и объяснила свою эмоциональную реакцию сбоями в видеосвязи. Новосельская пять раз извинилась, после чего совещание продолжилось. Аксенов, тем не менее, поручил зампредседателя совета министров Крыма Михаилу Назарову провести «служебное расследование» в отношении Новосельской.

Министром культуры аннексированного Крыма Арина Новосельская работает с 2014 года. До прихода на госслужбу в 2009 году она преподавала в музыкальных школах и училище. Арине Новосельской 45 лет.