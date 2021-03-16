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Суд оштрафовал майора, избившего солдата-срочника с фамилией Шойгу
Офицер понтонно-переправочного батальона застал в казарме рядовых во время построения подразделения и избил их. Позже выяснилось, что солдаты отдыхали согласно графику суточного патрулирования
Суд оштрафовал майора, избившего солдата-срочника с фамилией Шойгу
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Ярославской области / Others
16 марта 2021 г.

Ярославский гарнизонный военный суд оштрафовал руководителя батальона военной части в Ростове Великом, избившего срочников из Республики Тыва, передает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.

«Начальник штаба нанес телесные повреждения двум солдатам-срочникам. Таким способом руководитель проявил недовольство тем, что рядовые в период построения подразделения на улице находились в казарменном помещении. В процессе заседания майор Вооруженных сил РФ признал себя виновным, полностью раскаялся и пояснил, что не разобрался в ситуации до конца, обвинив молодых людей в нарушении установленных правил», – говорится в решении суда.

Позже выяснилось, что солдаты отдыхали согласно графику суточного патрулирования, и это подтвердили свидетели. После инцидента офицер построил личный состав батальона и публично принес извинения пострадавшим, которые были приняты.

В качестве наказания майор выплатит штраф, сумма которого не уточняется. По словам омбудсмена Бабуркина, конфликт не имел межнациональной и религиозной подоплеки.

О случившемся стало известно в январе 2021-го: один из солдатов-срочников из Тывы Ондар Шойгу, проходящий службу в Ростове Великом Ярославской области, пожаловался в соцсетях на на дискриминацию в армии по нацпризнаку. По словам юноши, его и еще четырех тувинцев «третирует командование» из-за их национальности и фамилии «Шойгу», как у министра обороны страны.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол в ответ на видеообращение Шойгу поручил провести проверку жалоб срочника. Он заявил, что власти республики «через военное командование» выяснят «объективность ситуации» вокруг Ондара Шойгу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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