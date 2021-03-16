«Новая газета» опубликовала следующую часть расследования о внесудебных казнях в Чечне, в которых, по данным журналистов, принимали участие местные силовики. В частности, издание рассказало историю Сулеймана Гезмахмаева – бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД ЧР.

Как признался бывший силовик, в январе 2017 года он лично охранял 56 задержанных, которых безо всяких доказательств в причастности к каким-либо преступлениям содержали в подвале спортзала на территории полка. Среди них были 13 так называемых «амиров», которых считали главарями ячеек боевиков.

По словам Гезмахмаева, в этот период он доставлял одного из таких заключенных из подвала спортзала в подвал одной из расположенных на территории полка казарм. Там вместо того, чтобы отпускать под подписку о невыезде, их убивали.

Собеседник газеты подробно описал процесс казни, которую проводили начальники Шалинского РОВД. Первых жертв казнили выстрелом в голову, однако, как утверждает бывший полицейский, командиру полка Аслану Ирисханову это не понравилось – после выстрелов оставались следы от пуль и стойкий запах крови. Он предложил убивать путем асфиксии (удушения).

Гезмахмаев уверен: большинство задержанных не имели никакого отношения к терроризму и не являлись гомосексуалистами, в чем их обвиняли, а признательные показания они дали, находясь под жестокими пытками.

Он также рассказал, что его друг и сослуживец Сулейман Саралиев по приказу участвовал в убийстве одного из задержанных. После того как он сообщил о произошедшем знакомому, «который работал то ли в прокуратуре, то ли в Следственном комитете», руководство полка обвинило его в гомосексуализме, а в конце марта 2017 года он был убит.

Кроме того, Гезмахмаев назвал имена сотрудников силовых структур, которые имели отношение к незаконным задержаниям и участвовали в истязаниях людей.

Журналисты «Новой газеты» заявили, что следственные органы, включая прокуратуру и СКР, несмотря на многочисленные обращения издания, «торпедировали» проверки по фактам задержаний и убийств в Чечне.

В Кремле, комментируя публикации, заявили, что статьи СМИ о массовых внесудебных расправах в Чечне не могут рассматриваться как доказательство. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, к самому понятию внесудебных казней можно относиться только с точки зрения закона, иного он не видит.

«Мы видели эту публикацию, наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах. Поэтому если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, то проверки смогут состояться. Мы ее видели, но, поскольку мы к этим органам не относимся, это не наша прерогатива», – добавил Песков.

Ранее «Новая газета» обнародовала данные о расправах, которые, согласно материалам издания, были совершены чеченскими силовиками в 2017 году. В ночь на 26 января были убиты 27 задержанных. Их схватили во время спецопераций, проводившихся после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря (всего по факту было задержано 67 человек). 27 человек доставили на территорию полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова, после чего все они были казнены: двух человек расстреляли, остальных задушили, говорится в расследовании.

В апреле 2017 года «Новая газета» передала Следственному комитету РФ список из 30 убитых жителей Чечни. Однако сотрудники ведомства подтвердили смерть лишь четырех человек.

Еще три человека из списка издания были задержаны, подвергнуты пыткам и погибли в результате организованной в Чечне в конце февраля 2017 года кампании по борьбе с лицами нетрадиционной ориентации, пишет «Новая газета».

В отношении 18 человек летом и осенью 2017 года были возбуждены уголовные дела, и все они были объявлены в международный розыск по обвинению в участии в террористических формированиях на территории Сирии. А в марте 2018 года СК окончательно отказался возбуждать уголовное дело по заявлению «Новой газеты» и больше не возвращался к этому вопросу.

Основой расследования журналистов явились служебные документы МВД Чечни, оказавшиеся в распоряжении издания. Это таблицы с фотографиями и персональными данными более 160 задержанных, среди которых найдены почти все жертвы из списка газеты.