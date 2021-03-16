ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Посольства Украины будут работать из Киева онлайн
Президент Владимир Зеленский подписал указ о дистанционной работе посольств Украины. Формат дипломатического присутствия в онлайн-режиме уже успешно функционирует во многих странах Европейского союза, отметил глава МИД страны Дмитрий Кулеба
Посольства Украины будут работать из Киева онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Reuters / Others
16 марта 2021 г.

Украинские посольства теперь смогут работать в дистанционном режиме из Киева. Соответствующий указ «Об иностранных дипломатических учреждениях Украины» подписал глава государства Владимир Зеленский.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, «это означает, что посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно». «В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания», – добавил глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба подчеркнул, что аналогичный формат успешно используется во многих странах Евросоюза, и такой вариант работы станет дополнением к традиционному формату дипломатического присутствия.

Кроме того, планируется создание «мобильных посольств» формата «1+2», которые будут состоять из посла и двух дипломатов. Такие «онлайн-посольства», пояснил глава МИД Украины, станут компактными дипломатическими командами, в том числе в странах и регионах, в которых Украина не имеет своих диппредставительств.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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