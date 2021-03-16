Роскомнадзор пообещал через месяц ограничить доступ к социальной сети Twitter в России, если сервис не удалит запрещенную информацию, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения», – сказал Субботин.

По его словам, у Роскомнадзора для этого есть все технические возможности.

«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической», – подчеркнул замглавы, добавив, что доступ к другим ресурсам может быть ограничен таким же образом.

Субботин также напомнил о судебных разбирательствах по делам о штрафах в отношении других соцсетей – Facebook, YouTube и Instagram.

Ранее интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев предположил, что если руководству Twitter и Роскомнадзору не удастся достичь компромисса, то компания может просто уйти из России, не предпринимая никаких мер для обхода блокировки, как это делал Telegram.

«Twitter – достаточно небольшая компания с точки зрения количества людей, она законопослушная компания, как бы она ни блокировала президента собственной страны, но все равно крайне законопослушная компания», – заявил Мариничев «Интерфаксу».

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров в России. На подобный шаг ведомство решилось из-за того, что соцсеть, по версии властей, отказывается удалять противозаконный контент.