Ержан Батешов, являющийся гражданином Казахстана, опубликовал на своей странице «Вконтакте» обращение к главе Чувашии Олегу Николаеву с просьбой перевести государственные сайты республики на чувашский язык.

«Хотел спросить, почему все официальные сайты (порталы) государственных органов Чувашской Республики, начиная с Вашего сайта, представлены только на русском языке? Почему нет вариантов на чувашском языке? Ведь данный язык является государственным языком в Республике», – написал Батешов. Он добавил, что официальные сайты государственных органов в республиках Татарстан и Башкортостан доступны помимо русского на национальных языках.

В обращении казахский гражданин сделал отсылку к статье 68 Конституции РФ о том, что «республики, входящие в состав России, вправе устанавливать свои государственные языки и, следовательно, в органах государственной власти они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации».

Батешов в своем комментарии для Idel.Реалии отметил, что в Казахстане все сайты госорганов имеют варианты и на казахском, и на русском языках, несмотря на то, что государственным языком в республике является только казахский. «Неправильно то, что сайт главы Чувашии не имеет варианта на государственном языке республики. Именно поэтому я принял решение написать обращение», – объяснил он.

Администрация главы Чувашской Республики уже отреагировала на просьбу Батешова. «Официальный портал органов власти Чувашской Республики ведется на двух языках – русском и чувашском. С чувашской версией сайта «Чăваш Республики власть органӗсен официаллă порталӗ» Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке http://gov.cap.ru/chuv/default.aspx. Актуальные новости на Официальном портале органов власти Чувашской Республики также размещаются со ссылкой на чувашскую версию текста», – сказано в ответе пресс-службы администрации.

В документе также указано, что в данный момент рассматривается возможность создания автоматического перевода на чувашский язык сайтов органов власти Чувашской Республики.

Ержан Батешов, по информации Idel.Реалии, постоянно проживает в столице Казахстана Нур-Султан, где работает старшим преподавателем Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина.