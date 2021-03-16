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Бизнесмен вывел из Кыргызстана сумму, эквивалентную трети бюджета страны
Госкомитет нацбезопасности республики разыскивает 47-летнего оптовика Бахтияра Жолдошбаева, который, по версии спецслужбы, украл из казны $701,4 млн
Бизнесмен вывел из Кыргызстана сумму, эквивалентную трети бюджета страны
Бахтияр Жолдошбаев / фото: ГКНБ Кыргызстана / Others
16 марта 2021 г.

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана объявил в розыск Бахтияра Жолдошбаева, обвиняемого в причастности к незаконному выводу из страны 59,5 миллиарда сомов ($701,4 миллиона), сообщилапресс-служба ведомства. Украденная сумма эквивалентна трети госбюджета (172 миллиарда 891,6 миллиона сомов на 2021 год). «За причастность к незаконному выводу из республики денежных средств 59,5 млрд сомов, разыскивается гражданин Кыргызской Республики Жолдошбаев Бахтияр Сатышевич, 1973 года рождения», – сказано в заявлении ГКНБ. Мужчине предъявлено обвинение по статье 319 часть 1 «Коррупция» УК страны.

Сотрудники органов безопасности республики просят всех, обладающих какой-либо информацией о Жолдошбаеве и его месте нахождения, связаться с ними, обещая информатору анонимность.

По сведениям из открытых источников, Жолдошбаев занимался оптовой неспециализированной торговлей и возглавлял общество с ограниченной ответственностью «Рэгал». Компания прекратила существование в 2020 году. С 11 августа 2020 года ООО «Рэгал» оформила «Регистрацию о прекращении деятельности».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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