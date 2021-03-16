Крупнейшие китайские компании, производящие потребительскую электронику, в последнее время стали активно инвестировать в строительство фабрик на территории Турции. Причем предприятия будут осуществлять не только сборку готовых комплектующих устройств, а обеспечивать полный технологический процесс.

Так, крупный китайский бренд Oppo объявил о начале производства своих смартфонов в Стамбуле, а компания Xiaomi начнет процесс производства в апреле этого года. Помимо китайских компаний-гигантов планами запустить производство смартфонов в Турции поделилась и южнокорейская корпорация Samsung.

Вскоре после того, как крупный китайский бренд Oppo запустил производство телефонов в Турции, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк опубликовал результаты продаж электронной техники в 2020 году.

Согласно статистике, в 2020 году турецкие граждане купили 1 миллион 353 тысячи планшетов, 983 тысячи компьютеров, 10,8 миллионов смартфонов, 2,6 млн телевизоров и 7,6 млн предметов бытовой техники. Это на 1,8% больше, чем годом ранее.

Всплеск продаж электронной техники вызван переходом на дистанционную форму обучения в связи с глобальной пандемией коронавируса, отмечают эксперты.

Ранее Варанк сообщил о том, что Турция укрепила свой статус крупнейшего производителя бытовой техники в Европе. В январе 2021 года производство бытовой техники увеличилось на 38%, а экспорт – на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.