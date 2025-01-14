ПОЛИТИКА
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Прокурор настаивает на виновности Трампа
Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Джека Смита, который заявил о собранных доказательствах вины Дональда Трампа
Прокурор настаивает на виновности Трампа
Дональд Трамп / Reuters
14 января 2025 г.

Министерство юстиции США представило окончательный отчет по двум уголовным делам против Дональда Трампа, избранного в ноябре 2024 года президентом. Документ подготовил спецпрокурор Джек Смит, который ушел в отставку накануне инаугурации, чтобы избежать увольнения, обещанного Трампом.

Обвинения на федеральном уровне касались нарушения правил хранения секретных документов и сговора с целью обмана США. Последнее обвинение связано с попытками оспорить результаты президентских выборов 2020 года и событиями 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Трамп категорически отверг обвинения, утверждая, что это политический заказ. Несмотря на заявления спецпрокурора о наличии достаточных доказательств для суда, процесс так и не начался. После победы Трампа на выборах 2024 года, Смит отозвал обвинительное заключение, сославшись на политику Минюста, запрещающую преследование действующего президента.

Ранее Верховный суд США постановил, что действия президента при исполнении полномочий не подлежат уголовному преследованию. В ответ Смит утверждал, что Трамп действовал как частное лицо, но это не изменило исход дела.

В письме генпрокурору Меррику Гарланду Смит подчеркнул, что администрация Джо Байдена не вмешивалась в расследование, а все решения он принимал самостоятельно. Заявления Трампа о политическом характере дел спецпрокурор назвал «смехотворными».

Трамп же назвал Смита «тупицей», который не смог довести дело до суда. Он вновь обвинил демократов в политическом преследовании и заявил, что избиратели выразили свою позицию, отдав ему победу.

Примечательно, что Трамп вступит в должность 20 января, оставаясь осужденным по делу о незаконных выплатах из избирательного штаба. Суд в Нью-Йорке признал его виновным, но не назначил наказания. Спецпрокурор Смит к этому делу отношения не имел.

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