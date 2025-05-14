В Кремле заявили, что контакты президентов России и Бразилии не согласованы, но пообещали объявить, если встреча все же будет. «В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас сразу же проинформируем», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в среду президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что намерен заехать в Москву после визита в Пекин, чтобы лично призвать президента России Владимира Путина принять участие в переговорах с Украиной, запланированных на 15 мая в Стамбуле.

«Мне ничего не стоит сказать: «Товарищ Путин, поезжайте, пожалуйста, на переговоры», — заявил он журналистам в Китае.

Лула уже был в Москве на прошлой неделе по случаю празднования юбилейного Дня Победы. Тогда Путин подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются благодаря личному доверию. Однако нынешняя инициатива Лулы связана с попыткой добиться прорыва в диалоге по Украине.

Путин предложил провести прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий, назвав их целью «устранение первопричин конфликта». Киев подтвердил готовность участвовать, но настаивает на личном присутствии Путина. Зеленский заявил, что будет ждать российского президента в Турции, чтобы обсудить перемирие и обмен пленными. Президент США Дональд Трамп также не исключил своего визита, а его спецпосланник Кит Келлог заявил, что американский лидер будет в Стамбуле, если туда явится Путин.