ПОЛИТИКА
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Дональд Трамп проехал кортежем из кибертраков по Дохе
Президенту США Дональду Трампу предоставили кортеж из кибертраков Tesla в Катаре, куда он прибыл в рамках своего четырехдневного визита на Ближний Восток.
Дональд Трамп проехал кортежем из кибертраков по Дохе / TRT Russian
15 мая 2025 г.

Пуленепробиваемые пикапы Tesla сопровождали автомобиль президента США во время его поездки по столице Дохе. В Катаре находится крупнейшая военная база Америки в регионе, и ожидается, что вопросы военного сотрудничества будут стоять на первом месте в повестке дня. Государство Персидского залива также выступает в качестве ключевого посредника между Израилем и ХАМАС. Ожидается, что во время визита Трампа будут обсуждаться вопросы прекращения огня.
Накануне визита Трампа королевская семья Катара подарила президенту самолет стоимостью в сотни миллионов долларов.

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