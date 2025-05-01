Экс-главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что война в Украине радикально изменила само понятие современной войны. Выступая на форуме оборонных технологий в Лондоне 25 апреля, он подчеркнул: беспилотники и цифровые технологии вытеснили традиционное вооружение с поля боя.

По его словам, уже летом 2023 года дроны стали настолько массовым явлением, что «прозрачность поля боя» изменила всю архитектуру боевых действий. Они сделали бронетехнику, использовавшуюся с 1915 года, абсолютно уязвимой, а современные системы радиоэлектронной борьбы свели на нет эффективность высокоточных ракет и бомб, которые наводятся по сигналу спутниковой навигации.

Он также предупредил, что использование дорогих ракет для перехвата дешевых дронов становится экономически бессмысленным, а классические наступления — самоубийственными.

По его оценке, фронт российско-украинской войны сейчас застыл не только физически, но и стратегически: обе стороны не успевают адаптироваться к новым реалиям.