ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Дроны переписали законы войны
Бывший главком ВСУ — а ныне посол Украины в Лондоне — заявил, что классическое оружие ушло в прошлое — дроны и электронная война сделали бронетехнику и GPS-бомбы бесполезными
Дроны переписали законы войны
/ AP
1 мая 2025 г.

Экс-главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что война в Украине радикально изменила само понятие современной войны. Выступая на форуме оборонных технологий в Лондоне 25 апреля, он подчеркнул: беспилотники и цифровые технологии вытеснили традиционное вооружение с поля боя.

По его словам, уже летом 2023 года дроны стали настолько массовым явлением, что «прозрачность поля боя» изменила всю архитектуру боевых действий. Они сделали бронетехнику, использовавшуюся с 1915 года, абсолютно уязвимой, а современные системы радиоэлектронной борьбы свели на нет эффективность высокоточных ракет и бомб, которые наводятся по сигналу спутниковой навигации.

Он также предупредил, что использование дорогих ракет для перехвата дешевых дронов становится экономически бессмысленным, а классические наступления — самоубийственными.

По его оценке, фронт российско-украинской войны сейчас застыл не только физически, но и стратегически: обе стороны не успевают адаптироваться к новым реалиям.

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