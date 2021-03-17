Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Дебры Холанд, выдвинутую президентом Джо Байденом, на пост главы Министерства внутренних дел. Она стала первым в истории страны представителем коренного индейского населения Америки, занявшим такой высокий пост.

В ходе голосования Сената за Холанд проголосовали 51 сенатор, против – 40. В числе представителей Республиканской партии, присоединившихся к демократам во время голосования, были сенаторы Линдси Грэм, Лиза Мурковски, Дэн Салливан и Сьюзен Коллинз. Ожидается, что в ближайшее время Холанд принесет присягу и приступит к своим обязанностям.

60-летняя Дебра Холанд, представительница народа пуэбло, является членом палаты представителей США от штата Нью-Мексико. В 2018 году она стала одной из двух первых женщин из числа индейцев, избранных в нижнюю палату конгресса, вместе с Шарис Дэвидс от штата Канзас.

В Соединенных Штатах МВД не является силовым ведомством.В его задачи входит развитие отношений правительства США с коренными народами, а также разработка политики на землях федерального и племенного подчинения. В ранее сделанных заявлениях Холанд отметила, что уделит внимание возобновляемым источникам энергии.