Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова объяснила высокую безработицу среди молодежи тем, что рынок труда не отвечает требованиям поколения. Об этом она заявила в ходе встречи в формате открытого диалога с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«2020 год стал сложным годом и для экономики, и для рынка труда, увеличилась безработица. Я бы хотела сказать, что 34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет. И это молодые люди, которые в том числе имеют высшее образование и которые занимаются поиском работы», – цитирует Голикову ТАСС.

«Рынок труда сегодня так устроен, что пока он не отвечает тем требованиям, которые предъявляют сегодня молодые люди – так называемое поколение Z, которое родилось после 2000 года, – более мобильное, более технологичное, которое просит от нас возможности реализации в самозанятости, платформенной и дистанционной занятости, занятости на час и так далее», – продолжила вице-премьер.

Число официально зарегистрированных безработных в РФ по состоянию на март 2021 года составляет 2,1 миллиона человек, сообщили в министерстве труда РФ. В прошлом месяце этот показатель находился на уровне 2,4 миллиона.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) указывает, что безработных в стране больше: в январе 2021 года 4,3 миллиона человек были нетрудоустроены. Примечательно, что в своих расчетах Росстат использовал методологию Международной организации труда.