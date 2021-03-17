Отношения между Турцией и Россий хоть и сложные, но все равно представляют собой уникальный опыт, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в беседе с казахстанским информационным агентством Tengrinews.

«Если говорить об отношениях с Турцией, у нас идет очень непростая, очень сложная, но очень результативная работа. Совместная работа. Сложная потому, что мешают, и мешает то, что Турция – член НАТО. Но сам по себе это, я бы сказал, даже уникальный опыт, когда одна страна в НАТО, другая страна – не член НАТО. Они находят общий язык, они проводят совместную работу и совместные операции, они находят компромиссы там, где бывает, кажется, невозможно. Но мы находим варианты решения», – отметил Шойгу.

В качестве примера такого «сложного», но эффективного сотрудничества министр обороны привел Идлибскую зону деэскалации на севере Сирии. По его мнению, «это новая страница и новый механизм разрешения такого рода конфликтов».

«И у нас [с Турцией] сегодня идет на северо-востоке Сирии совместное патрулирование. И мы вместе занимаемся борьбой с террористами. У нас идет совместная работа, довольно часто в совместном воздушном пространстве. И мы регулируем и контролируем многие пункты перехода, мы занимаемся вместе беженцами», – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Кроме того, Шойгу обратил внимание на совместные миротворческие усилия России и Турции в освобожденном от армянской оккупации Нагорном Карабахе, назвав их «очень непростой операцией».

«То, что сегодня сделано, это, во-первых, то, что люди прекратили убивать друг друга. Во-вторых, я надеюсь, что сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать. Я имею в виду Армению и Азербайджан. И здесь, конечно, многое зависит от отношений, которые сложились у России с Турцией», – резюмировал министр.

Шойгу также отметил, что в России проживает большое число представителей тюркских народов, что способствует налаживанию отношений с соседями. Он развеял все спекуляции относительно территориальных претензий Москвы к Нур-Султану. «Мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году. И более того, у нас подписан договор о границе», – добавил глава минобороны.

Кроме того, в интервью Шойгу коснулся обостряющихся в публичном пространстве последнее время отношений России с НАТО и США. «Надеюсь, что когда-нибудь восстановится полноценный, я акцентирую на этом слове – полноценный и равноправный диалог, работа совета Россия – НАТО. Действительно, надо договариваться, в этом есть крайняя необходимость и крайняя нужда», – подчеркнул министр обороны.

Он привел пример того, как, по его словам, в 2015 году ввод российских ВС в Сирию фактически состоялся при поддержке Вашингтона, несмотря на жесткий конфликт между странами из-за войны в Украине. «Большие сомнения были тогда. Обама, – рассказал Шойгу, – я просто был свидетелем этого, сказал: «Вряд ли Асад согласится на такое, но если он согласится, можно было бы это сделать». «Не буду скрывать, что и сегодня в Сирии на оперативном, на тактическом уровне у нас очень тесные контакты с американскими коллегами», – добавил он.