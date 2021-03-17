В Германии развернули информационную кампанию против TRT Deutsch, что указывает на проблемы со свободой слова и соблюдением демократических норм в этой стране. О данной проблеме пишет преподаватель Стамбульского университета Тургай Ерликайа.

В своем мнении Тургай Ерликайа опирается на анализ сущности взаимосвязи между общественным мнением и средствами массовой информации, который сделал и опубликовал важный для Германии философ и социолог Юрген Хабермас. По словам Хабермаса, основными инструментами общественного мнения являются средства массовой информации: именно СМИ являются тем пространством, где возможны дебаты и свободное выражение мнений, пространством, которое играет важную роль в развитии демократии и формировании своей позиции гражданами, пространством, которое следит за свободным выражением личности и продвижением плюралистических принципов в обществе.

Тургай Ерликайа, который работает над такими темами, как социальное развитие, исламофобия, свобода прессы и отношения между СМИ и терроризмом, также напоминает, что современная глобализация предоставляет обществу и СМИ большие преимущества. Например, она сделала возможным вещание из любой точки мира и обеспечила СМИ правовой защитой.

Однако такая, казалось бы, идеальная для СМИ картина не всегда имеет достойную реализацию. Ерликайа приводит в пример вопиющую ситуацию, которая сложилась вокруг TRT Deutsch. Это подразделение начало работать в Германии как цифровая платформа в прошлом году, но уже получило письма с угрозами из-за своей политики вещания. Кроме того, немецкие СМИ, то есть коллеги, периодически публикуют о нем новости и дают ему характеристику, которая лишь разжигает негативное общественное мнение о TRT Deutsch и нарушает этические принципы журналистики. Также были обнародованы личные данные главного редактора Каана Эльбира и других сотрудников подразделения, что поставило под угрозу уже не только свободу прессы, но жизнь и здоровье ее представителей.

«Вместо того, чтобы рассматривать TRT Deutsch как обогащение медиаландшафта, от которого живущие в Германии турки и общество в целом извлекают выгоду в качестве альтернативного средства массовой информации, происходит криминализация ситуации, что демонстрирует еще одну серьезную проблему – конфиденциальность», – подчеркивает Ерликайа.

С одной стороны, ведущие мировые СМИ за последние несколько лет расширили сетку вещания на турецкую аудиторию. Так, отделения на турецком языке открыли такие медиагиганты, как BBC, The Independent, Deutsche Welle и другие СМИ. Например, канал +90 на YouTube начал работать в 2019 году под руководством DW, BBC, Voice of America и France 24 и стал публиковать видеоролики с самым разным контентом. Несмотря на кажущееся обогащение турецкого медиаландшафта с помощью этих платформ, они время от времени подвергались критике из-за вмешательства во внутреннюю политику Турции и постоянных негативных репортажей о республике. Они делали акцент не на успехах Турции в борьбе с пандемией, а на будущих возможных негативных сценариях развития эпидемии в стране.

Растущее присутствие иностранных СМИ в Турции занимает важное место в диверсификации медиаландшафта. Свобода выражения мнений и свобода выражения также напрямую зависят от этой возможности общества. Но агитация в Германии против TRT Deutsch и других редакций холдинга TRT в последние месяцы таит в себе серьезные риски для свободы слова и демократии. Для TRT Deutsch и СМИ в других странах становится все труднее управлять каналами или вообще открывать их, а формальные процедуры усложняются. Во время растущего расизма и популизма описанные здесь невзгоды в прессе и средствах массовой информации указывают на серьезные риски для будущего Германии.