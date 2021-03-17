Гендиректор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в интервью Anadolu заявил, что Турция обладает всеми необходимыми политическими и экономическими рычагами для подготовки и реализации собственной лунной миссии.

По словам Рогозина, при условии наличия твердой политической воли, грамотного менеджмента и содействия со стороны более опытных партнеров Турция, считающаяся относительно молодой космической державой, вполне может подготовить и реализовать полноценную межпланетную миссию в достаточно короткие сроки.

«Не сомневаемся, что Турция также обладает всеми необходимыми политическими и экономическими рычагами для подготовки и реализации собственной лунной миссии, а в наличии достаточного количества грамотных квалифицированных специалистов в турецком аэрокосмическом секторе мы уже не раз могли убедиться в ходе наших периодических рабочих контактов с турецкой стороной», – подчеркнул Дмитрий Рогозин.

«Существуют различные варианты организации миссии, ее длительности, схемы полета, важное значение при этом имеют поставленные перед экипажем научные и прикладные задачи. Обсуждение всех нюансов пилотируемой миссии с нашими зарубежными партнерами – это всегда очень долгая и кропотливая работа. Мы готовы и хотим обсуждать все эти вопросы с нашими турецкими коллегами», – продолжил он.

Двусторонний диалог между Россией и Турцией в области мирного космоса имеет давнюю историю, а потенциал сотрудничества двух стран в аэрокосмической и оборонной отраслях достаточно высок, отметил Рогозин.

«Мы стараемся всегда проводить встречи с нашими турецкими коллегами в рамках профильных международных специализированных выставок и форумов, «на полях» различных официальных межгосударственных и межправительственных мероприятий. Опыт нашего взаимодействия подтверждает, что у двух стран есть существенные долгосрочные взаимные интересы в области космической деятельности», – сказал глава госкорпорации.

С целью придания данному диалогу системного, комплексного характера и оснащения его необходимым юридическим инструментарием было принято решение совместными усилиями создать эффективную правовую базу, основой которой и станет российско-турецкое межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного космоса.

«Заложенные в документе положения позволят нам организовать сотрудничество по широкому спектру перспективных направлений космической деятельности. В настоящее время проект Соглашения находится на рассмотрении у наших турецких коллег», – пояснил Дмитрий Рогозин.

Рогозин также прокомментировал заявление турецкой стороны о том, что Турция, возможно, захочет использовать ракеты «Союз» для отправки граждан на Международную космическую станцию (МКС).

««Союз» является одной из самых надежных ракет-носителей не только в России, но и во всем мире. Первый запуск «Союза» был осуществлен 28 ноября 1966 года, и с тех пор нами было создано уже 10 модификаций данной ракеты. Всего было осуществлено более 1100 стартов ракет-носителей «Союз» различных модификаций», – сообщил он.

Роскосмос имеет богатый положительный опыт подготовки российских и зарубежных космонавтов, потому местные специалисты готовы начать практическое обсуждение деталей подготовки турецких космонавтов и подготовки пилотируемого космического проекта в интересах Турции. «Ждем соответствующих предложений со стороны наших турецких коллег», – заключил гендиректор.

Дмитрий Рогозин также напомнил о том, что в 2019 году он озвучил эту идею на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным на Московском международном авиасалоне MAKS-2019.

«Я высказал эту идею напрямую президенту Эрдогану, который с энтузиазмом воспринял мое предложение. Пока у наших сторон не было предметных переговоров на эту тему, но мы ожидаем поступления инициатив от наших турецких коллег», ­– заявил он.

Помимо прочего, глава Роскосмоса прокомментировал успехи Турции в разработке беспилотных летательных аппаратов, которые в последнее время привлекли внимание во всем мире.

«Будучи постоянными участниками ведущих международных аэрокосмических выставок, мы имели возможность видеть со стороны быстрый прогресс турецкой промышленности в данной области. Конечно, работа турецких инженеров на данном направлении не может не вызывать уважения», – указал он.

Рогозин также сообщил о возможности возникновения нового сотрудничества между Анкарой и Москвой в рамках проекта создания Центра развития космических технологий в Турции.

Он подчеркнул, что в Роскосмосе готовы рассмотреть и изучить любые возможности участия в инициативах Турецкой Республики в космической сфере.

«Международное сотрудничество также является важной составной частью реализуемой в настоящее время в Российской Федерации Космической стратегии. В этой связи Госкорпорация «Роскосмос» открыта для любых предложений о развитии профильного сотрудничества со стороны своих зарубежных партнеров», – резюмировал глава Федерального агентства.

В феврале этого года стало известно о том, что в честь 100-летия республики в Турции планируют к концу 2023 года запустить в космос гибридную ракету отечественного производства. Запуск будет реализован в рамках Национальной космической программы, которая, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, является «поворотным моментом в турецкой истории».