Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) в рамках совместной работы с Федеральным казначейством в 2020 году выявила 6 тысяч недобросовестных исполнителей по национальным проектам, заключивших контракты на 500 миллиардов рублей.

«В прошедшем году совместно с Федеральным казначейством с учетом введенных единых индикаторов для проверки участников национальных проектов [механизм мониторинга бюджетных средств] позволил установить, что в зоне риска находятся порядка 6 тысяч организаций, заключивших более 20 тысяч государственных контрактов на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей», – цитирует главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина ТАСС.

Чиханчин добавил, что благодаря материалам Федерального казначейства удалось сократить в три раза объем нелегального вывода средств за рубеж и почти в пять раз – количество подозрительных операций номинальных юридических лиц.

Размер утечки составляет 23% от суммы, которую выделил на нацпроекты федеральный бюджет – 2,149 триллиона рублей (по данным министерства финансов РФ).

В 2021 году расходы казны на эти цели должны вырасти до 2,456 триллиона рублей. Самым дорогим проектом останется «Демография», на который выделена треть бюджета нацпроектов – 825 миллиардов рублей.

На втором месте – крупные стройки, включенные в комплексный план развития инфраструктуры. Они обойдутся в 404,5 миллиарда рублей. Третий по объему расходов проект – «Цифровая экономика» за 177,9 миллиарда рублей.

По состоянию на 1 марта бюджет фактически потратил 293,7 миллиарда рублей, или 13,1% от годового плана.

Ранее глава Федеральной службы по финансовому мониторингу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что на контроле у ведомства находятся порядка 2,5 триллиона рублей бюджетных средств.