Россия может столкнуться с повторением топливного кризиса 2018 года и ростом цен на бензин, следует из годового отчета Счетной палаты РФ (есть у РБК).

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновения социальной напряженности», – говорится в отчете аудиторов.

СП считает риски роста цен на топливо одной из «укрупненных проблем» аудита в прошедшем году и рекомендует увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже, а также скорректировать демпфирующий механизм, который был принят в 2018 году. С помощью этого механизма удалось минимизировать эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость топлива в России три года назад.

В то же время министерство энергетики не видит предпосылок для повторения в России ситуации 2018 года с бензином, когда правительство было вынуждено предпринимать срочные меры из-за роста цен на топливо. Об этом заявил заместитель главы ведомства Павел Сорокин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году. Благодаря принятым мерам последние четыре торговые сессии [на бирже] уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин. И мы рассчитываем, что данные меры в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке», – цитирует замминистра ТАСС.

12 марта цена Аи-92 превысила исторический рекорд, достигнув в ходе торгов 55,75 тысячи рублей за тонну. В мае 2018 года стоимость Аи-92 достигала 55,43 тысячи рублей за тонну.