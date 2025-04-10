ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: Россия через TikTok вербует китайцев
Президент Украины заявил, что Киеву известно о 155 гражданах КНР, воюющих на стороне России
Зеленский: Россия через TikTok вербует китайцев
/ Public domain
10 апреля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает данными о 155 гражданах Китая, участвующих в боевых действиях на стороне России. По его словам, речь идет о конкретных людях с паспортными данными, именами и сведениями о российских частях, в которые они зачислены.

Он подчеркнул: «Вопрос Китая — серьезный. Мы собираем информацию и уверены, что таких людей больше, гораздо больше».

Зеленский обвинил Пекин в том, что тот закрывает глаза на участие граждан Китая в войне на стороне России. При этом глава государства отметил, что не считает, будто китайские власти прямо отдавали приказ об их участии в конфликте.

Зеленский сообщил, что Россия вербует китайских граждан через соцсети, включая TikTok. По словам президента, задержанных китайских граждан Киев готов обменять на украинских пленных.

В МИД КНР отверг обвинения о большом количестве граждан, участвующих в боях, назвав их «лишенными оснований» и призвал Украину «правильно воспринимать усилия Китая по политическому урегулированию». В Пекине добавили, что их граждане должны держаться подальше от зон боевых действий и не участвовать в них ни в какой форме.

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