Соединенные Штаты внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Об этом говорится в заявлении Госдепа США, опубликованном на его сайте. Решение вступило в силу 18 марта.

«Политика США заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что исключения будут действовать только в рамках сотрудничества стран в области коммерческих космических запусков до 1 сентября. Кроме России, в черный список Вашингтона вошли Афганистан, Кипр, Демократическая Республика Конго, Иран, Ливия, Сомали и Судан.

Комментируя решение американской стороны расширить санкции и ограничить торговлю с РФ в оборонном секторе, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что команда, пришедшая с новым президентом США Джо Байденом, будет агрессивнее в отношении России, чем предыдущая администрация, поэтому новых санкций не избежать.

При этом, по мнению депутата, и при прежней команде возможны были бы новые санкции. «Есть общее консолидированное мнение о прекрасном истеблишменте, связанное с необходимостью давления на Россию», – полагает он.

Новиков отметил, что совокупность мер при провозглашении какой-то страны врагом будет только усиливаться. «Ни о какой смене трендов в Вашингтоне по отношению к России в ближайшее время речи не будет», – добавил парламентарий.

Ранее США объявили о новых торговых санкциях, которые вступили в силу сегодня, 18 марта. Они касаются экспорта, связанного с нацбезопасностью. Помимо этого, будет действовать ряд ограничений по авиации, космосу и продуктам, произведенным для американских компаний в России.

Причину введения санкций в Белом доме объяснили тем, что Кремль причастен к двум случаям применения химического оружия. Имеется в виду ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального и отравление бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Москва, в свою очередь, отрицает все обвинения.