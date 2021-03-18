ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Эрдоган: победа в сражении при Чанаккале – эпопея героизма
В Турции отмечают 106-летие победы в битве при Чанаккале – одном из самых кровопролитных сражений периода Первой мировой войны. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его «эпопеей героизма в борьбе с силами, покушавшимися на ценности тюрок Анатолии»
Эрдоган: победа в сражении при Чанаккале – эпопея героизма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Reuters / Others
18 марта 2021 г.

Сражение при Чанаккале – эпопея героизма в борьбе с силами, покушавшимися на священные ценности и наследие тюрок Анатолии. Об этом говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю 106-летия победы в одной из крупнейших и кровопролитных битв Первой мировой войны.

«Турецкий народ одерживал победу над врагами даже в самых тяжелых исторических условиях. Мы готовы ценой жизни отстоять единство и целостность Родины», – отметил глава государства.

Анкара никогда не позволит реализовать антитурецкие планы в регионе и продолжит борьбу за будущее народа, подчеркнул Эрдоган.

В Турции сегодня, 18 марта, празднуют 106-летие битвы при Чанаккале (Дарданелльская операция в западных источниках).

В мероприятиях по случаю годовщины исторической победы на полуострове Гелиболу принимает участие председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп. В проливе Дарданеллы проходит парад кораблей ВМС страны, а в небе над Чанаккале демонстрационный полет «Турецких звезд».

В ходе Первой мировой войны весь мир стал свидетелем героического противостояния османских войск армии Антанты в битве за Чанаккале. Тогда Стамбул заставил признать Дарданеллы неприступными. Сражения на полуострове Гелиболу происходили как на суше, так и на море. Морское противостояние продолжалось с 19 февраля по 18 марта 1915 года. Сухопутные сражения длились с 25 апреля 1915 года по 9 января 1916 года.

Битва при Чанаккале считается одной из самых тяжелых в истории Турции. Число погибших достигло 253 тысяч. Ее годовщина ежегодно отмечается на общенациональном уровне.

ИСТОЧНИК:AA
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us