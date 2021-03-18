ВС Азербайджана опробовали турецкий БПЛА Bayraktar во время учений

Минобороны Азербайджана опубликовало видео учений, где турецкий беспилотник Bayraktar выводят из ангара на взлетно-посадочную полосу. Масштабные оперативно-тактические маневры ВС Азербайджана с участием 10 тыс военных прошли 15-18 марта. Использование БПЛА Bayraktar стало одним из основных факторов успеха Баку во время 44-дневной войны за освобождение Карабаха от армянской оккупации в 2020 году. #Bayraktar #учения #Азербайджан