Саудовская Аравия планирует приобрести у Турции боевые беспилотные летательные аппараты. Об этом вчера заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ударные и неударные БПЛА заняли ключевое место среди достижений турецкой оборонной промышленности. Внимание к ним растет после успешного применения в операциях в Сирии, Ливии, во время войны за освобождение Карабаха и в ходе антитеррористических мероприятий Турции.

По мнению преподавателя Стамбульского коммерческого университета доктора Хасана Басри Ялчина, мир увидел, что БПЛА совершили революцию в сфере военных технологий, когда Турция вместо закупок тяжелого вооружения применила более эффективные беспилотники.

Ученый добавил, что турецкие ударные беспилотники испытаны в военных действиях и доказали свою эффективность, что, по его словам, является необходимым условием для обеспечения лидирующих мест на рынке вооружений и привлечения покупателей.

В январе авторитетное британское издание The Guardian опубликовало статью под названием «Великобритания жаждет новых дронов после военного успеха Азербайджана», в которой подчеркивается решающая роль турецких БПЛА в победе Азербайджана в карабахской зоне конфликта.

Издание также цитирует министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который ранее заявил, что турецкие беспилотники TB2 стали примером того, как другие страны «пробиваются в лидеры».