Новые санкции

В начале марта 2020 США ввели санкции против России из-за отравления оппозиционнера Алексея Навального. В списке попавших под ограничения – директор ФСБ России Александр Бортников. В США его называют «ключевым силовиком», который ответственен за политическое преследование противников российской власти. При этом сама ФСБ уже под санкциями с 2016 года. В конце прошлого года крупные международные СМИ заявили, что ведомство стоит за попыткой отравления Алексея Навального боевым веществом «Новичок». Москва все обвинения отрицает.

В санкционном списке также есть Сергей Кириенко – первый замглавы администрации президента России. Минфин США называет его «куратором внутренней политики» Владимира Путина. Под ограничения попал и генпрокурор Игорь Краснов, подчиненные которого поддержали требование ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Сам глава ФСИН Александр Калашников также в списке новых американских санкций.

Ограничения коснулись также начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина и двух заместителей министра обороны – Алексея Криворучко и Павла Попова.

Попадание под санкции США означает заморозку активов на территории этой страны, а гражданам Соединенных Штатов нельзя сотрудничать и вести бизнес с фигурантами санкционного списка.

Также США ввели санкции против 14 организаций из России, Германии и Швейцарии. Вашингтон считает, что эти компании могли иметь отношение к созданию и распространению химического оружия. «Применение химического оружия правительством России противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США, а также международному праву», – говоритсяв заявлении Министерства торговли.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что ответят на санкции США. «Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии – взаимность», – сказал глава МИД Сергей Лавров.

Санкции против россиян из-за ситуации с делом Навального в начале марта ввели и власти Евросоюза. Однако эти ограничения, помимо обвинений в отравлении оппозиционного политика, связаны и с жестким разгоном участников акций в поддержку Навального.

Под европейские санкции попали глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также Генпрокурор Игорь Краснов вместе с главой ФСИН Александром Калашниковым. Фигуранты санкционного списка не смогут въехать в ЕС, а их имущество и счета будут заморожены.

Госдолг под ударом

Многие российские эксперты заявили, что нынешние санкции ЕС и США не несут никакого ущерба российской экономике и имеют «косметический эффект». Однако агентство Bloomberg со ссылкой на несколько своих источников написало, что американские и европейские власти обсуждают и более жесткие меры. Они могут коснуться российских олигархов и суверенного долга страны.

«Если будет установлено, что Россия снова совершила серьезное нарушение международного запрета на использование химического оружия, президент США Джо Байден рассмотрит возможность расширения санкций в отношении российского госдолга, если это может быть сделано совместно с Европой», – пишет Bloomberg.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова в комментарии BBC сказала, что эффект от таких санкций зависит от того, будут ли они введены на весь госдолг или только на новые выпуски облигаций. Однако, по ее мнению, в долгосрочной перспективе для российской экономики «это в любом случае плохие новости, но вряд ли они приведут к кризису».

А экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров считает, что «желание оказать экономическое давление на Россию в итоге приведет к оказанию экономического давления на своих собственных инвесторов».

В Bloomberg напомнили, что в 2018 году Минфин США выступал против введения санкций на госдолг России, посчитав, что это дестабилизирует мировые финансовые рынки. Однако сейчас американские чиновники считают, что последствия санкций против российского госдолга будут не такими серьезными.

Суды над Навальным

В середине января этого года Алексей Навальный объявил о своем возвращении в Москву из Берлина. Там он проходил лечение и реабилитацию после отравления «Новичком» в России. В то же время ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) потребовала заменить политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Это уголовное дело было возбуждено еще в 2012 году. Алексея Навального и его брата Олега обвинили в хищении средств и мошенничестве. В 2014 обоим дали 3,5 года – причем Олега Навального приговорили к реальному сроку, а Алексея к условному.

Правда, оппозиционер помимо прочего просидел около 8 месяцев под домашним арестом. Помимо этого, до конца испытательного срока Алексей Навальный должен был являться на контроль во ФСИН. Но начиная с лета прошлого года он не мог этого сделать, так как был в Германии на лечении. ФСИН посчитало, что оппозиционер уклоняется от контроля и потребовало заменить ему условный срок на реальный. 2-го февраля этого года Симоновский суд Москвы выполнил требование ФСИН. Навальному дали 2 года и 8 месяцев колонии. Во время апелляции срок сократили на 50 дней.

В то же время в феврале этого года Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана войны. Его возбудили после того, как оппозиционер назвал «продажными холуями» героев ролика о поправках в Конституцию России.

Среди них был и ветеран Второй мировой войны. Сам Алексей Навальный своей вины не признает, а его защита говорит, что слова политика были «оценочным суждением», а не клеветой.

Протесты и планы оппозиции

После очередного ареста Алексея Навального в его поддержку прошли акции протеста в российских регионах. Самые многочисленные – 23 и 31 января. Итог – тысячи задержанных, десятки уголовных дел. Протестующих обвинили в участии в несанкционированных акциях, насилии в отношении полицейских и нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

После каждой акции протеста в крупных российских городах не хватало мест для содержания задержанных. Так, сами арестованные и задержанные сообщали о многочасовых очередях из автобусов у Центра временного содержания иностранных граждан в московском Сахарове.

Люди в автобусах говорили, что водители ради экономии топлива глушили двигатели, из-за чего салон не обогревался. А по нужде выводили только после настойчивых просьб. При этом тех, кого оформили, могли поместить в маленькие камеры без соблюдения санитарных норм.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Сахарове, говорил, что «никаких репрессий» в отношении задержанных или арестованных нет.

«Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций. Кто-то из них по своей воле, кто-то из них, будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли всяческие призывы участвовать в этих незаконных акциях, они участвовали и в ходе этих акций были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Вот что происходит. Никаких репрессий нет», – сказал Песков.

Жесткий разгон участников акций протеста, условия их содержания в спецприемниках и приговоры по делу Алексея Навального осудили представители многих стран. Сами соратники Навального решили пока не проводить массовых акций протеста.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков в начале феврале рассказал о планах оппозиции. По его словам, Алексей Навальный возглавляет несколько структур, в числе которых его региональные штабы, Фонд борьбы с коррупцией и информационный канал Навальный LIVE на YouTube. Волков заявил, что все эти структуры продолжат работу даже без прямого участия оппозиционера, который сейчас находится в колонии.

В планах у оппозиции – организация мирных акций протеста весной этого года, а также летом, в преддверии голосования в Госдуму России. Леонид Волков также рассказал, что команда Навального начинает работу и над совершенно новым для них направлением работы – международным. Они намерены требовать от западных стран введения санкций против ближайшего окружения президента России.

К выводу об отравлении Алексея Навального боевым веществом «Новичок» пришли сразу несколько лабораторий из европейских стран. Власти России отрицают как сам факт отравления оппозиционера, так и свою причастность к случившемуся.