В 2020 году спад экономики Кыргызстана побил антирекорд за последние 26 лет. Об этом говорится в заявлении главы офиса Всемирного банка в Кыргызстане Навида Хасана Накви, передает «Вечерний Бишкек».

В прошлом году спад экономики республики составил 8,6%. Хуже было только в 1994, когда экономика рухнула более чем на 20% за год.

Всемирный банк отмечает, что кризис стал следствием не только пандемии коронавируса, хотя карантин и ограничения сильно ударили по всем секторам экономики. Сказались также экономические проблемы общего характера.

В 2021 году эксперты ВБ ожидают роста экономики Кыргызстана, однако предупреждают, что уровень бедности в стране также может подняться еще на 4%. Бедными в Кыргызстане станут более трети всего населения. Эта тенденция объясняется высокими темпами инфляции и тем, что многие лишились источников дохода.

Накануне Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана объявил в розыск Бахтияра Жолдошбаева, обвиняемого в причастности к незаконному выводу из страны 59,5 миллиарда сомов ($701,4 миллиона). Украденная сумма эквивалентна трети госбюджета (172 миллиарда 891,6 миллиона сомов на 2021 год).

Мужчине предъявлено обвинение по статье 319 часть 1 «Коррупция» УК страны. Сотрудники органов безопасности республики просят всех, обладающих какой-либо информацией о Жолдошбаеве и его месте нахождения, связаться с ними, обещая информатору анонимность.