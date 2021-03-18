Две российские компании приступят к работам по разведке нефти и газа в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает один из пропагандистских рупоров режима Башара Асада - газета Al-Savra.

По данным издания, соответствующее соглашение подписали министерство нефти и минеральных ресурсов режима Асада и российские нефтедобывающие компании Capital Limited и East Med Amrit. Согласно договору, Capital Limited будет проводить разведку месторождений на территории в 2250 кв. км у сирийского побережья в районе Тартуса в восточной части Средиземного моря.

Договор заключен 16 марта 2021 года на срок до 30 лет. Геологоразведочные работы рассчитаны на 48 месяцев, при необходимости они могут быть продлены еще на 36 месяцев. В случае обнаружения месторождения итоговое решение по разработке будет приниматься с учетом потенциала добычи углеводородов, пишет газета.

Ранее, в декабре 2019 года, сирийское агентство SANA и газета The Syria Times сообщили, что парламент страны одобрил заключение контрактов на разведку, разработку и добычу нефти с двумя российскими компаниями Vilada и Mercury Limited. «Новая газета» утверждает, что обе они имеют отношение к структурам влиятельного российского бизнесмена Евгения Пригожина, с которыми СМИ ранее связывали деятельность частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Наемников последней обвиняли в военных преступлениях в Сирии. Сам Пригожин, как писало РБК, наличие связи с Vilada и Mercury Limited опровергал.

В августе 2020 года ходе геологоразведочных работ, начатых 20 июля, турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило 320 миллиардов кубометров природного газа в Черном море. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что турецким специалистам удастся найти газ и в Восточном Средиземноморье.