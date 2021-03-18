КУЛЬТУРА
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Орловский чиновник удивился нежеланию людей работать за 15 тыс. рублей
По его словам, многие жители Орловской области уезжают в Москву в поисках лучших условий труда. При этом чиновник надеется, что «люди вернутся», потому что в регионе заработная плата «белая», а в столице зачастую «черная»
Орловский чиновник удивился нежеланию людей работать за 15 тыс. рублей
Фото: Портал Орловской области / Others
18 марта 2021 г.

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился отказу жителей региона работать за 15 тысяч рублей, сообщают местные СМИ. «Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей [200-240 долларов]. Но все-равно люди отказываются почему-то», – сообщил чиновник на заседании комитета областного Совета народных депутатов.

Сотников отметил, что многие орловчане уезжают в Москву, где можно получать за свой труд в разы больше, однако выразил надежду, что «люди вернутся в регион», так как в Орловской области зарплата «белая», а в столице чаще всего «черная».

По данным Сотникова, в период пандемии число безработных в регионе выросло с трех до 13 тысяч человек. По данным на 1 марта, безработными остаются 4,5 тысячи жителей региона.

Позже власти Орловской области назвали фразу Сотникова о зарплатах вырванной из контекста. По их словам, речь шла о том, что для борьбы с безработицей, вызванной пандемией коронавируса, правительство увеличило размер пособия по безработице до 12 130 рублей и добавило начисления по 3 тысячи за каждого ребенка.

Согласно данным декларации о доходах самого Сотникова, опубликованной в 2020 году, в 2019-м он получил доход в размере 993,7 тысячи рублей, что составляет 82 тысячи рублей в месяц.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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