Одно из крупнейших международных рейтинговых агентств Fitch Ratings в своем новом отчете «Перспективы мировой экономики» дало положительный прогноз по росту ВВП Турции. По мнению аналитиков, в 2021 году он составит 6,7%, а в 2022-м – 4,7%.

В Fitch констатируют, что успешная денежно-кредитная политика обеспечила устойчивость нацэкономики Турции в 2020 году, несмотря на глобальный кризис, вызванный пандемией. По прогнозам, к концу этого года уровень инфляции составит 11,5 %, а в четвертом квартале 2022 года – 9,2 %.

Таким образом, Турция наряду с Китаем станет одной из стран с наиболее активным ростом экономики в мире, отмечают эксперты. Fitch прогнозирует рост ВВП Китая в этом году на уровне 8,4% против ранее ожидавшихся 8%, США – 6,2% (пересмотрен с 4,5%).

В предыдущем отчете, опубликованном в декабре 2020 года, эксперты Fitch Ratings определили максимум роста ВВП Турции на уровне 3,5% в 2021-м и 4,5% в 2022 году.

Ранее TRT Haber со ссылкой на Институт статистики Турции (TÜİK) сообщило том, что в четвертом квартале 2020 года турецкий ВВП вырос на 5,9%, что вызвало «изумление» на мировых рынках. В годовом соотношении экономика страны выросла на 1,8%.