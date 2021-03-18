БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Fitch: турецкая экономика – одна из быстрорастущих, несмотря на пандемию
Международное рейтинговое агентство улучшило прогноз роста ВВП Турецкой Республики. По прогнозам аналитиков, в 2021 году он составит 6,7%.  Это больше, чем у США
Fitch: турецкая экономика – одна из быстрорастущих, несмотря на пандемию
Фото: АА / AA
18 марта 2021 г.

Одно из крупнейших международных рейтинговых агентств Fitch Ratings в своем новом отчете «Перспективы мировой экономики» дало положительный прогноз по росту ВВП Турции. По мнению аналитиков, в 2021 году он составит 6,7%, а в 2022-м – 4,7%.

В Fitch констатируют, что успешная денежно-кредитная политика обеспечила устойчивость нацэкономики Турции в 2020 году, несмотря на глобальный кризис, вызванный пандемией. По прогнозам, к концу этого года уровень инфляции составит 11,5 %, а в четвертом квартале 2022 года – 9,2 %.

Таким образом, Турция наряду с Китаем станет одной из стран с наиболее активным ростом экономики в мире, отмечают эксперты. Fitch прогнозирует рост ВВП Китая в этом году на уровне 8,4% против ранее ожидавшихся 8%, США – 6,2% (пересмотрен с 4,5%).

В предыдущем отчете, опубликованном в декабре 2020 года, эксперты Fitch Ratings определили максимум роста ВВП Турции на уровне 3,5% в 2021-м и 4,5% в 2022 году.

Ранее TRT Haber со ссылкой на Институт статистики Турции (TÜİK) сообщило том, что в четвертом квартале 2020 года турецкий ВВП вырос на 5,9%, что вызвало «изумление» на мировых рынках. В годовом соотношении экономика страны выросла на 1,8%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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