«Путин убийца» и «Он заплатит». В отношениях США и России – новый кризис

«Путин заплатит». Доклад американской разведки об организованной российскими властями кампании по «очернению» Джо Байдена накануне президентских выборов 2020 года вызвал новый кризис в отношениях США и России. Более того, накануне, после того как президент США сказал, что «Путин – убийца», Москва отозвала посла из США «для консультаций» #Байден #обвинения #Путин