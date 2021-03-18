ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
«Путин убийца» и «Он заплатит». В отношениях США и России – новый кризис
«Путин заплатит». Доклад американской разведки об организованной российскими властями кампании по «очернению» Джо Байдена накануне президентских выборов 2020 года вызвал новый кризис в отношениях США и России. Более того, накануне, после того как президент США сказал, что «Путин – убийца», Москва отозвала посла из США «для консультаций» #Байден #обвинения #Путин
324twergdf / Others
18 марта 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us