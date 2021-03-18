Будущее НАТО впервые серьезно подверглось сомнению в 2003 году, когда мнения в Европе разошлись по поводу целесообразности проведения военной интервенции в Ирак. Центральные страны Евросоюза – Франция и Германия – сказали свое решительное «нет» агрессии Соединенных Штатов, в то время как Великобритания и Восточная Европа примкнули к антисаддамовской коалиции.

В военной кампании против Ливии в марте 2011 году существовал риск повторного раскола. Ведь Германия все еще сторонилась военных операций за рубежом, а итальянский премьер Сильвио Берлускони вообще «не хотел беспокоить» своего друга Муаммара Каддафи. Но в последний момент провала удалось избежать: Ангела Меркель дала команду немецким ВВС «разгрузить» миссию НАТО в Афганистане, а Рим предоставил свои военные базы на Сицилии для установления «бесполетной зоны».

Доселе угрозу сплоченности НАТО представляла разрозненность национальных интересов стран Евросоюза. Однако в 2017 году Североатлантический альянс под сомнение поставило руководство страны-лидера альянса. Президент Дональд Трамп потребовал увеличения расходов на ВВП во всех странах Европы до минимум двух процентов. На тот момент (2017 год) таким показателем могли похвастаться лишь четыре страны: Польша (2%), Великобритания и Эстония (по 2,1%) и Греция (2,4%). Через год к ним присоединилась и Латвия (2%). В 2019 году Трамп и вовсе заявил, что двух процентов мало, и надо стремиться к четырем. Призыв Трампа был услышан, но при всем желании «старая Европа» не могла достичь желаемого Вашингтоном уровня. В минобороны Германии дали понять, что 2-процентный порог будет реализован лишь в 2031 году. Даже если Трамп переизбрался бы, то к концу его срока Германия могла бы похвастаться максимум 1,5%.

Европейцев отталкивало не только «вымогание» денег на оборону, но и отношение Трампа к трансатлантическому единству и самому НАТО. Военный блок 45-й президент США называл «устаревшим». Он угрожал вывести Вашингтон из его состава. Трамп постоянно ругался с ключевыми союзниками по НАТО. Германию он обижал нападками на «Северный поток-2», утверждая, что Меркель находится «в плену» у Кремля и покупает газ у противника Запада. Французского президента Эмманюля Макрона – поддержкой «желтых жилетов» и критикой его плана создать европейскую армию. Трамп и сам не хотел брать ответственность за НАТО, и в то же время отрицал идею европейской эмансипации.

Бывший глава Белого дома также сильно ударил по экономическим интересам Евросоюза. Он ввел торговые пошлины против стали и алюминия из ЕС. Выход из иранской «ядерной сделки» и последовавшие за ним санкции лишили европейцев многомиллиардных инвестиций в Иране, возможности покупать иранскую нефть и вкладываться в газовый проект Южный Парс. Стоит ли говорить об ограничениях против «Северного потока-2», вынудивших отсрочить финализацию строительства газопровода из России в Германию на год-два. Здесь же стоит вспомнить и о санкциях Трампа против Турции за покупку российских систем ПВО С-400 и арест пастора Брансона в виде повышения импорта пошлин на сталь и алюминий и заморозки участия Анкары в проекте строительства истребителей F-35.

Все это подтачивало единство НАТО, но виновны в этом не только США. За последние годы Европа сама немало навредила альянсу. Например, Польша вместе с Прибалтикой постоянно пыталась нагнетать антироссийскую линию, уговаривая Вашингтон, Париж и Берлин усилить санкции, увеличить военное присутствие вблизи ее границ, ускорить включение Молдавии, Украины и Грузии в состав НАТО и поставить летальное вооружение на войну в Донбассе.

НАТО разрывала и «турецкая политика». США, Франция и Германия осудили две операции Анкары на севере Сирии — «Оливковую ветвь» (в Африне) и «Источник мира» (в Заевфратье) против террористов ОНС/РПК, и не сильно поддержали «Весенний щит» против режима Башара Асада в Идлибе. Мало того, что у США и ЕС не находило понимание желание Турции обезопасить свои южные рубежи от террористов, они еще нанесли удар в спину, вводя санкции против турецкой экономики. Трамп угрожал «разрушить турецкую экономику», а ЕС в декабре 2020 года ввел санкции против Анкары за разработку месторождений газа Средиземного моря.

Стремления Реджепа Тайипа Эрдогана вернуть Турции былое величие в Средиземноморье вызывало то ли тихий ужас, то ли зависть в Елисейском дворце. Макрон охотно примкнул к образовавшейся антитурецкой коалиции, состоящей из Греции и Кипра, а также противников Анкары по «ливийскому кейсу» – Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Париж попытался втянуть в этот альянс и другие страны южной Европы – Португалию, Испанию и Италию, проведя с ними саммит на Корсике. Однако ни дипломатические, ни военные меры не смогли остановить Турцию. В конце 2019 года Анкара и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заключили соглашение о демаркации морских границ, что позволило турецким кораблям проводить геологоразведку газа. В июне 2020 года турецкие ВМС продемонстрировали силу, взяв в «мишень» преградивший им путь в Ливию французский фрегат Courbet.

Поведение Франции вызывало раздражение в Белом доме и Долмабахче. Трамп жестко отчитал Макрона за его слова о «раке мозга НАТО», а турецкий президент предложил французскому коллеге проверить свою собственную голову. С приходом Байдена наметились попытки залатать образовавшиеся в последние годы дыры в НАТО. С трибуны Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля он объявил, что «Трансатлантический альянс вернулся». О сплочении альянса говорит и его генсек Йенс Столтенберг. Американец и норвежец пытаются сделать это за счет страшилок об «агрессии России». Они обвиняют Москву в расколе НАТО и призывают Европу бороться с «российской угрозой». Но эти воинственные призывы, похоже, не находят отклик в сердцах европейцев.

Макрон хоть и недавно сделал шаг навстречу Эрдогану и инициировал нормализацию отношений, но в НАТО будущего не видит. Накануне встречи стран G7 он напомнил, что НАТО был создан для противостояния Организации Варшавского договора и коммунизма, но сейчас их нет. Француз призвал Европу «защитить европейский суверенитет» и «не делегировать защиту» США. Макрон давно готовится к уходу Меркель из политики, что произойдет осенью этого года после выборов в бундестаг. Настало время ему принять бразды правления в Европе без сильных лидеров. У Парижа есть на то все военно-политические основания. Франция теперь – единственная страна ЕС, обладающая ядерным оружием и правом вето в СБ ООН. Этим мечтам может помешать только Байден, который всерьез намерен реанимировать НАТО, конечно же, при доминирующей роли Соединенных Штатов. Кто победит в этой борьбе – ответ на этот вопрос зависит отчасти от готовности Вашингтона идти на уступки ЕС по ключевым экономическим вопросам.

Германия настроена менее амбициозно, хотя немецкое минобороны поддерживает создание единой европейской армии, правда, без ущерба НАТО. Берлин находится сейчас в смятении из-за навалившихся на него внешних и внутренних проблем. Кабинет Меркель думает о том, что делать с коронавирусными ограничениями (народ уже негодует и протестует). Безболезненный выход из локдауна нужен в том числе для победы правящей партии (ХДС) на сентябрьских выборах. Меркель не может оставить своей партии в наследство правительство меньшинства в бундестаге. С другой стороны, бундесправительство так и не определилось, как ему реагировать на события в России. Арест Навального оставлять без ответа сложно, но в то же время нельзя давать повод «ястребам» из Демпартии, Варшавы и Прибалтики топить стратегически важный для ФРГ проект.

Внешняя ситуация для немецкой дипломатии складывается весьма и весьма противоречиво. С одной стороны, Меркель дождалась прихода к власти сторонника трансатлантического единства Байдена. С другой стороны, теперь ей будет стыдно в присутствии нового лидера демократического мира спокойно реагировать на внутриполитические процессы в России и в Украине. Не случайно ЕС ввел санкции против России за Навального консолидированно. Последний доклад минобороны ФРГ, в котором звучит призыв к сдерживанию России, коррелирует с новой стратегией национальной безопасности США, где Россия и Китай объявлены главными противниками Запада.

В сухом остатке проблема единства и будущего НАТО с уходом его критика Трампа никуда не исчезла. Франция готовится объединить Европу под своим началом. Великобритания этому больше не помеха. Кейс Навального сближает США и Германию, но одновременно создает риск ухудшения отношений, если американцы будут жестче действовать против «Северного потока-2». Кстати говоря, преемник Меркель Армин Лашет благосклоннее всех в ХДС настроен к проекту. Позитивным моментом для единства НАТО можно считать начавшееся «размораживание» отношений Турции и Франции. Однако любовь Вашингтона к распространению псевдодемократии может создать новые вызовы для американо-турецкого альянса.