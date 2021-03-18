В 2021 году компании «Сухой» и «МиГ» наряду с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую они входят, объединятся в единый холдинг под названием Корпоративный центр самолетостроения, пишет РБК со ссылкой на источников в ОАК и в «Ростехе». В пресс-службе госкорпорации эту информацию подтвердили.

Компании «Сухой» и МиГ прекратят существование как отдельные юридические лица. Предприятия планируется объединить в Корпоративный центр самолетостроения, который будет базироваться в Москве. Ему в подчинение перейдут и компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

Принятию этих решений предшествовали длительные консультации с властями и авиастроителями. Сама реформа будет реализована поэтапно, в течение нескольких лет. «Еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками», — рассказали в пресс-службе «Ростеха».

По словам источника, кадровая оптимизация для многочисленного административно-управленческого аппарата ОАК неизбежна, но она не затронет мозговой центр авиастроения – конструкторский блок. 15 тысяч человек конструкторов сокращать не будут, увольнения коснутся только управляющего персонала – это примерно 5 тысяч человек.

На совещании с участием главы «Ростеха» Сергея Чемезова также было объявлено о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, в составе которого в перспективе будут объединены все авиационные конструкторские бюро. Он разместится в районе традиционного центра самолетостроения на Ходынском поле. Для контроля проводимых преобразований Чемезов намерен сам возглавить совет директоров входящей в «Ростех» ОАК.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 92,31% акций ОАК. В июле 2019 года Сергей Чемезов сообщил главе государства о необходимости докапитализировать компанию на 300 миллиардов рублей. Инициатива было одобрена президентом.

В марте 2020 года было объявлено, что процесс вхождения ОАК в «Ростех» завершился. В августе индустриальный директор авиакластера «Ростеха» и бывший министр обороны Анатолий Сердюков заявил, что долги ОАК перед банками составляют около 530 миллиардов рублей. С тех пор долг вырос, ежедневно на его обслуживание уходит около 80 миллионов рублей.

Объединение двух ведущих КБ эксперты прогнозировали еще в 2016 году. Тогда замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин отмечал, что еще Иосиф Сталин искусственно создал конкуренцию в авиационной промышленности, поскольку понимал, что даже «при абсолютном огосударствлении экономики и монополии в некоторых случаях конкуренция между КБ абсолютно необходима».