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«Сборник манипуляций»: МИД Украины осудил отчет Ирана о крушении Boeing
В Киеве недовольны результатами расследования атаки лайнера под Тегераном. Украина вместе с партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами, подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба
«Сборник манипуляций»: МИД Украины осудил отчет Ирана о крушении Boeing
Фото: Reuters / Reuters
18 марта 2021 г.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил власти Ирана в сокрытии истинных причин крушения пассажирского лайнера Boeing 737-800, случившегося в январе 2020 года под Тегераном.

«То, что мы сегодня видим в опубликованном отчете [о техническом расследовании катастрофы], не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов», – заявил Кулеба.

По словам главы украинского МИД, в стране вынуждены констатировать, что «расследование было предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы – обманчивыми».

Отчет Ирана, по мнению Украины, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. «Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которой – не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран», – подчеркнул министр.

При этом он отметил, что Киев направлял Тегерану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту отчета и настаивал, чтобы тот приобщил их к финальному документу. Кулеба также заверил, что Украина вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.

«Справедливость восторжествует, сколько бы усилий и времени на это ни понадобилось. Это не только вопрос принципа, но и моральная обязанность перед жертвами этой страшной трагедии», – заверил министр.

Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года ошибку оператора системы ПВО. Самолет был неверно идентифицирован как вражеская цель, после чего по нему выпустили две ракеты.

8 января 2020 года под Тегераном после взлета был сбит пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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