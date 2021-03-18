Меньше трети (29%) россиян назвали Россию европейской страной, еще 64% считают, что это не так, следует из опроса, проведенного «Левада-центром» в феврале. В 2019 году эти показатели составляли 37% и 55% соответственно.

Наиболее популярной точка зрения о том, что Россия – европейская страна, оказалась среди граждан старше 55 лет (так считают 33% в этой возрастной группе), молодежь в возрасте 18-24 лет поддержала ее менее активно (23%). При этом 71% молодых людей не считает Россию европейской страной.

Снизилось число тех, кто считает, что на Западе к России относятся со страхом: 25% в 2018 году, 18% в начале 2021 года. При этом стабильна доля тех, кто уверен, что на Западе относятся к России с тревогой — 23%. 12% считают, что к России относятся с уважением, в 2018 этот вариант выбирали 18% респондентов.

«Теплое» отношение Запада чувствует преимущественно молодое население. 16% в группе 18-24 года считают, что на Западе относятся к России с уважением, 15% – с сочувствием. В группе 55 лет и старше эти показатели составляют 11% и 6% соответственно. 30% опрошенных считают, что в России к Западу относятся без особых чувств.

Все меньше россиян стали считать себя европейцами – в 2008 году их было 35%, в 2021-м – 27%. Доля тех, кто не считает себя европейцем, за то же время выросла с 52% до 70%. Последнее мнение больше всего популярно среди россиян до 40 лет: так считают 74% опрошенных в возрасте 18-25 лет, а также 75% в возрасте 25-39 лет.

Примечательно, что в 2008 году, ознаменовавшемся чередой спортивных и культурных достижений, 52% россиян называли Россию европейской страной, и только 36% считали иначе. С тех пор число первых снизилось наполовину, приблизительно в той же пропорции возросло количество последних.